Podziękowania dla kolbuszowskich policjantów Data publikacji 30.08.2024 Powrót Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej wpłynął mail od mieszkanki naszego powiatu. Kobieta chciała w ten sposób podziękować policjantom za pomoc w ustaleniu sprawcy kradzieży i odzyskaniu skradzionego mienia. Słowa podziękowań od osób, które otrzymały pomoc są zawsze miłe i motywują do dalszego działania.

Początkiem sierpnia, kolbuszowscy policjanci otrzymali kilka zgłoszeń dotyczących kradzieży. Łupem sprawcy padły m.in. rowery i wartościowe przedmioty. Łączne straty wyceniono na ponad 8 tys zł. Policjanci z wydziału kryminalnego, którzy pracowali nad tymi sprawami wytypowali mężczyznę mogącego mieć związek z kradzieżami. Okazał się nim 47-latek z Krakowa.

Mężczyzna został zatrzymany dzień przed planowanym wyjazdem do Małopolski. Jak ustalono w przeszłości był już wielokrotnie karany za inne przestępstwa, w tym kradzieże.

47-latek przyznał się do winy i wskazał miejsca, gdzie ukrył skradzione przedmioty. Oprócz kradzieży odpowie także za uszkodzenie zamka do wiaty śmietnikowej, oraz drzwi wejściowych do jednego z bloków.

We wtorek, 27 sierpnia, do Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej wpłynął mail od mieszkanki naszego powiatu, w którym wyraziła swoją wdzięczność za profesjonalną i sumienną pracę funkcjonariuszy wydziału kryminalnego.

Te niecodzienne, ale jakże miłe podziękowania wywołały uśmiechy na twarzach funkcjonariuszy, którzy każdego dnia realizują swoje zadania w myśl motta "pomagamy i chronimy".