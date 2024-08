Policjanci zatrzymali oszustów działających metodą "na wypadek" i odzyskali pieniądze Data publikacji 30.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Powiatowej Policji w Łasku zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 24 lat, którzy metodą „na wypadek” wyłudzili od 69-latki blisko 30 000 złotych. Seniorka uwierzyła, że rozmawia telefonicznie z wnuczką, że jej tata, syn 69-latki spowodował poważny wypadek drogowy i trafił do aresztu poza granicami kraju. Kobieta myśląc, że pomaga swojemu synowi przekazała fałszywemu adwokatowi wszystkie oszczędności. Dzięki łódzkim i łaskim kryminalnym oraz ich skutecznym działaniom, udało odzyskać się całą kwotę przekazanych pieniędzy.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi uzyskali informację, z której wynikało, że na terenie województwa łódzkiego w okolicach Łasku oraz Zduńskiej Woli mają znajdować się sprawcy dokonujący oszustw metodą na „policjanta”. Bez chwili zawahania łódzcy funkcjonariusze udali się we wskazany rejon a do pomocy im, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Łasku zadysponował łaskich kryminalnych. Policjanci po zauważeniu pojazdu, którym oszuści mieli się poruszać, postanowili rozpocząć jego obserwację i podążali za nim trasą S8 w kierunku Wrocławia. Chwilę później dyżurny łaskiej jednostki Policji otrzymał informację, że na terenie powiatu doszło do oszustwa „na wypadek”, które miało miejsce w rejonie, gdzie znajdowali się obserwowani przez policjantów mężczyźni. Dyżurny informację tą przekazał policjantom, podążającym za podejrzanym pojazdem, a już chwilę później doszło do zatrzymania sprawców oszustwa. Jak się okazało, w pojeździe znajdowało się dwóch mieszkańców Wrocławia w wieku 28 oraz 24 lat. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że to właśnie oni wyłudzili od 69-letniej mieszkanki powiatu łaskiego pieniądze.

W poniedziałek, 26 sierpnia 2024 roku, w godzinach wieczornych do seniorki na telefon stacjonarny zadzwoniła podająca się za jej wnuczkę kobieta. Zapłakana i roztrzęsiona mówiła jej o wypadku drogowym, który spowodował jej ojciec, syn 69-latki. W domniemanym wypadku miała ucierpieć kobieta w ciąży, a cała sytuacja miała mieć miejsce poza granicami kraju. Rzekoma wnuczka twierdziła, że jej tata został zatrzymany w areszcie i grozi mu więzienie. Następnie do seniorki zadzwonił mężczyzna, który podał się za policjanta - tłumacza języka polskiego i żądał, by kobieta zapłaciła kaucję za uwolnienie jej syna z aresztu. Nieświadoma podstępu seniorka powiedziała, że jest w stanie przekazać kilkadziesiąt tysięcy złotych na tą kaucję. Po chwili do domu pokrzywdzonej przyszedł młody mężczyzna przedstawiający się jako osobisty adwokat jej syna. Mężczyzna wziął reklamówkę z gotówką i wyszedł Gdy kobieta zorientowała się, że została oszukana natychmiast zadzwoniła na Policję.

Podczas zatrzymania, przy oszustach ujawniono pieniądze, które kilka godzin wcześniej przekazała im 69-letnia seniorka. Ponadto jak się później okazało, młodszy ze sprawców nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a w domu posiadał znaczną ilość narkotyków. Policjanci wykonujący czynność przeszukania w domu 24-latka, znaleźli w nim łącznie prawie 160 gramów - marihuany, amfetaminy oraz mefedronu.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty w prokuraturze. Za doprowadzenie mieszkanki powiatu łaskiego do niekorzystnego rozporządzania jej mieniem, grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 24-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków i za kierowanie pojazdem nie mając do tego uprawnień. Teraz najbliższe 3 miesiące mężczyźni spędzą w areszcie. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty dla zatrzymanych.

Apelujemy i kolejny raz przypominamy:

zachowaj ostrożność – jeżeli dzwoni ktoś, kto podszywa się pod członka rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmuj żadnych pochopnych działań – nie wykonuj jego poleceń – nie daj się zmanipulować;

nie mów nikomu, a szczególnie przez telefon, o kwocie oszczędności, jakie posiadasz i gdzie je przetrzymujesz;

zadzwoń do innego członka rodziny i upewnij się, czy osoba, która prosiła o pomoc, faktycznie jej potrzebuje;

nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom! Po pieniądze fałszywy krewny podsyła w swoim imieniu innego oszusta;

nigdy nie ulegaj presji czasu wywieranej przez oszustów.

Zwracamy się z apelem do osób młodych. Informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o przekazanie pieniędzy. Zwróćmy również uwagę na to zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.

( KWP w Łodzi / kc)