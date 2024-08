Kolejne narkotyki zabezpieczone przez łódzkich policjantów Data publikacji 30.08.2024 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali 27-latka, u którego w mieszkaniu znaleźli łącznie ponad trzy i pół kilogramów różnych narkotyków . Mężczyzna usłyszała zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego V Komisariatu Policji łódzkiej komendy dzięki wytrwałej pracy i analizie zebranego przez siebie materiału dowodowego ustalili adres pod którym mogą być przechowywane znaczne ilości różnych narkotyków.

Ich wiadomości potwierdziły się 21 sierpnia 2024 roku, kiedy to zapukali do drzwi wytypowanego przez siebie mieszkania. Mężczyzna, który im otworzył zachowywał się nerwowo, a w powietrzu unosił się charakterystyczny zapach marihuany. Początkowo 27-latek zaprzeczał żeby w jego lokalu były jakieś narkotyki ale w trakcie przeszukania policjanci znaleźli prawie 500 gramów mefedronu, 100 gramów kokainy oraz prawie 3000 gramów suszu konopnego.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty, decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Czynności w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź–Bałuty, prowadzą śledczy z V Komisariatu Policji łódzkiej komendy.