Dla Emilki przejechał rowerem na Hel

Data publikacji 30.08.2024 Powrót Drukuj

Aż 825 km, od Zielonej Góry do samego Helu - a to wszystko na starym rowerze Wigry3 z lat 80-tych, obciążonym wózkiem o wadze 35 kilogramów. Łukasz Jęcz, który na co dzień służy w Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze wyruszył w wyprawę dla swojej 3-letniej córki, która choruje na niezwykle rzadką chorobę spektrum opatii RNU4atac.