Kolejne zatrzymanie do sprawy kradzieży samochodów! Ujawniona "dziupla" i zatrzymany 43-letni paser! Data publikacji 30.08.2024 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali kolejną osobę do sprawy kradzieży samochodów marki Toyota, do jakich doszło w ubiegłym tygodniu w Białej Podlaskiej. To podejrzany o paserstwo 43-latek. Na terenie jego posesji kryminalni ujawnili „dziuplę” samochodową, a w niej rozmontowane częściowo auta oraz elementy pochodzące z dwóch innych pojazdów. 43-latek został tymczasowo aresztowany.

W poniedziałek, 26 sierpnia 2024 r. bialscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu wspólnie z funkcjonariuszami międzyrzeckiego komisariatu weszli na teren wytypowanej posesji. Z ustaleń policjantów wynikało, że może znajdować się tam „dziupla samochodowa”, a w niej skradzione w ubiegłym tygodniu Toyoty.

Wówczas nieznani sprawcy skradli z parkingów dwa auta, usiłowali też dokonać włamania do trzech kolejnych. Mężczyźni podejrzewani o udział przestępstwach wpadli podczas kontroli drogowej. Samochodem podróżowali dwaj mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku 36 i 48 lat, wobec których bialski sąd zastosował tymczasowy areszt.

Kiedy policjanci weszli do pomieszczenia gospodarczego potwierdzili swoje ustalenia. Wewnątrz znajdowały się częściowo rozmontowane Toyoty oraz elementy pochodzące z dwóch innych pojazdów. Z ustaleń policjantów wynikało, że są to elementy pochodzące z aut skradzionych z terenu woj. lubelskiego i mazowieckiego. Do tych zdarzeń doszło również w ubiegłym tygodniu.

Odzyskane samochody zostały zabezpieczone, natomiast do sprawy zatrzymany został 43-latek. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut paserstwa.Wobec mężczyzny zastosowany został tymczasowy areszt. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Lublinie / sc)

Film Kolejne zatrzymanie do sprawy kradzieży samochodów! Ujawniona "dziupla" i zatrzymany 43-letni paser! Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Kolejne zatrzymanie do sprawy kradzieży samochodów! Ujawniona "dziupla" i zatrzymany 43-letni paser! (format mp4 - rozmiar 31.18 MB)