Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych

Data publikacji 30.08.2024 Powrót Drukuj

Co roku 30 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych. Każda zaginiona osoba to czyjaś matka, ojciec, dziecko, przyjaciel – dlatego nigdy nie ustajemy w poszukiwaniach, aby ochronić ich życie, przywrócić bezpieczeństwo i zapewnić spokój. Jeśli masz jakiekolwiek informacje dotyczące osoby zaginionej, nie zwlekaj – zgłoś to Policji. Twoja pomoc może być kluczowa.