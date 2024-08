Uderzył policjanta w trakcie kontroli, usłyszał zarzuty Data publikacji 30.08.2024 Powrót Drukuj Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 – właśnie między innymi z takiego artykułu w kodeksie karnym w najbliższym czasie będzie się tłumaczył 35-latek z Chojnic. Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, które po otrzymaniu wyników krwi mogą zostać uzupełnione o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

W środę około godziny 13 policjanci otrzymali informację, że w kierunku Chojnic ma jechać biały bus, którego kierowca może być nietrzeźwy. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli w Nieżychowicach. Za kierownicą siedział 35-letni mieszkaniec Chojnic, który w trakcie kontroli chciał napić się piwa. Policjanci odwiedli go od tego pomysłu. Mężczyzna chwiejnym krokiem udał się z policjantami w kierunku radiowozu. Odmówił podania się badaniu na zawartość alkoholu. W trakcie czynności na miejsce podjechali świadkowie pijackiego rajdu kierowcy. 35-latek był agresywny, wulgarny i od początku interwencji wyzywał, poniżał policjantów oraz świadka, grożąc im pozbawieniem życia. Mężczyzna chciał uderzyć świadka gdy policjanci mu to uniemożliwili uderzył jednego z nich. 35- latek natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. W trakcie dalszych czynności przyznał się, że palił marihuanę. Od 35-latka została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu oraz środków odurzających.

Po wytrzeźwieniu, podejrzany 35-latek usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów, kierowania gróźb i znieważenia. Zarzuty po otrzymaniu wyników krwi mogą zostać uzupełnione o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za swoje postępowanie sprawca odpowie teraz przed sądem. Za popełnione czyny grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz prowadzenia.