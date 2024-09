Policjanci odzyskali naczepy skradzione na terytorium Niemiec Data publikacji 02.09.2024 Powrót Drukuj W drugiej połowie sierpnia policjanci Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gdańsku CBŚP ustalili, że skradzione naczepy do pojazdów ciężarowych na terenie Niemiec, znajdują się na posesji w powiecie mińskim. Podjęte w tej sprawie błyskawiczne czynności wraz z mińskimi policjantami doprowadziły do odzyskania obu naczep o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty paserstwa. Wobec wszystkich zatrzymanych osób na wniosek prokuratury, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

W sierpniu policjanci Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji, prowadzili sprawę dotyczącą kradzieży na terenie Niemiec dwóch naczep do pojazdów ciężarowych typu chłodnia. Wykonane w tej sprawie czynności, w tym także operacyjne, doprowadziły funkcjonariuszy do warsztatu na terenie powiatu mińskiego.

Na posesji śledczy odnaleźli obie skradzione naczepy oraz zatrzymali zaskoczonego mieszkańca powiatu mińskiego. W tym miejscu zabezpieczono także ciągnik siodłowy DAF, który mógł posłużyć do popełnienia tego przestępstwa oraz naczepę Krone, której numer vin nie odpowiadał przytwierdzonej tablicy rejestracyjnej. Jeszcze tego samego dnia, kilka kilometrów dalej, na parkingu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn powiązanych z tą sprawą. Tam także zabezpieczono ciągnik siodłowy Volvo oraz samochód osobowy Audi, które mogły posłużyć do przestępstwa.

Dzięki współpracy funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji, z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, zgromadzono w tej sprawie obszerny materiał dowodowy. Pozwolił on na postawienie zarzutów paserstwa 47-letniemu mieszkańcowi powiatu mińskiego, 30-letniemu Litwinowi oraz 27-letniemu Białorusinowi.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Wobec wszystkich zatrzymanych osób, na wniosek prokuratury, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim.

( KSP / kc)