Nieuczciwy pracownik „popłynął” na sprzedaży kradzionego paliwa Data publikacji 02.09.2024 Powrót Drukuj Stopniccy policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu staszowskiego, podejrzewanego o kradzież i sprzedaż paliwa należącego do firmy, w której pracował. Pracownik firmy usługowej najprawdopodobniej od marca do końca sierpnia br. sprzedawał paliwo należące do 42-letniego pracodawcy. Jak oszacował pokrzywdzony, w ten sposób „wypłynęło” około 4 tysięcy litrów paliwa o wartości blisko 25 tysięcy złotych. Za kradzież, zgodnie z kodeksem karnym przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do lat 5.

W piątek po południu, 30 sierpnia 2024 r. do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju wpłynęło zgłoszenie o kradzieży paliwa z jednej z firm usługowych mających siedzibę na terenie gminy Pacanów. Na miejsce pojechali policjanci z miejscowego komisariatu. Tam zastali zgłaszającego, 42-letniego przedsiębiorcę, który podejrzewał, że jego nieuczciwy pracownik najprawdopodobniej od marca do końca sierpnia br. sprzedawał paliwo należące do firmy.

W ten sposób 30-letni mieszkaniec powiatu staszowskiego mógł „upłynnić” nawet 4 tysiące litrów paliwa o wartości blisko 25 tysięcy złotych. Mężczyzna wlewał paliwo w pojemniki o pojemności od 5 do 20 litrów i zostawiał w umówionym miejscu swojemu kontrahentowi, który płacił tylko część ceny rynkowej. Nieuczciwy pracownik został zatrzymany. Noc spędził w policyjnej celi.

Za kradzież grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.