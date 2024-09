Nowa policyjna łódź motorowa od opolskich samorządowców

Choć wakacje już za nami, nie oznacza to końca sezonu wodnego. Zwłaszcza na Jeziorze Nyskim. To wyjątkowo popularny akwen wśród miłośników sportów wodnych, żeglowania, wędkarstwa czy biwakowania. W sobotę zwodowaliśmy nową łódź dla policyjnych wodniaków. Zakup był możliwy dzięki finansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Nowoczesna, hybrydowa łódź motorowa wraz z przyczepą do transportu kosztowała niemal pół miliona złotych.