Mieszkaniec Krośnic „pozbył się” kociąt w okrutny sposób Data publikacji 02.09.2024 Powrót Drukuj Kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który w okrutny sposób uśmiercił trzy kilkudniowe kocięta. Policjanci ustalili, że 45-latek najpierw utopił zwierzęta w wiadrze z wodą, po czym wrzucił je do kanalizacji. Obecnie policjanci prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności tej bulwersującej sprawy.

W czwartek 29 sierpnia br. w godzinach popołudniowych policjanci z Milicza otrzymali informację od jednej z mieszkanek Krośnic, o dramatycznym znalezisku. Kobieta mieszkająca w wielorodzinnym domu wyjaśniła, że podczas udrażniania zatkanego pionu kanalizacyjnego w tzw. kolanku rewizyjnym, zamontowanym w piwnicy, znalazła trzy martwe kocięta. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili przekazaną informację.

W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców kamienicy posiada kotkę, która prawdopodobnie kilka dni wcześniej się okociła. Rozpytany przez policjantów właściciel kotki potwierdził te ustalenia, twierdząc jednak, że kilka dni po okoceniu, gdy był w pracy, trzy małe kotki gdzieś zaginęły. Policjanci szybko ustalili co się stało z małymi zwierzakami – wspólnie zamieszkujący brat właściciela, kotów chcąc się ich pozbyć utopił trzy kociaki w wiadrze wypełnionym wodą, po czym wrzucił martwe już zwierzęta do toalety i spuścił wodę, co spowodowało niedrożność kanalizacji w tej kamienicy.

Przybyły na miejsce lekarz weterynarii zabezpieczył truchła utopionych kociąt. Na miejscu zdarzenia była także obecna przedstawicielka ośrodka opiekującego się skrzywdzonymi zwierzętami, która zobowiązała się zadbać o kotką należącą do brata mężczyzny podejrzewanego o dokonanie tego przestępstwa. Ponieważ będący na miejscu zdarzenia sprawca był pod wpływem alkoholu, jego bezpośrednie przesłuchanie musiało zostać przełożone.

Już następnego dnia 45-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabicia ze szczególnym okrucieństwem trzech kilkudniowych kociąt, za którego popełnienie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności