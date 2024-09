Policja podsumowuje bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych w okresie wakacji 2024 r. Data publikacji 02.09.2024 Powrót Drukuj Za nami kolejne wakacje, podczas których wiele osób wybrało wypoczynek nad wodą. Niestety jak pokazują statystyki, w takcie trwania wakacji odnotowano 189 utonięć osób.

Jak pokazują statystyki, do największej liczby utonięć doszło w jeziorach (59) oraz rzekach (39). Natomiast w morzu odnotowano 10 utonięć. Należy pamiętać, że do powyższych zdarzeń może dojść niezależnie od aktywności podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego oraz innych służb, które znajdując się blisko zdarzenia tonięcia podejmują akcje ratownicze. Przyczyn tragedii należy upatrywać m.in. w braku umiejętności pływania, przecenianiu swoich umiejętności, braku odpowiedniej asekuracji (brak kapoków, pływanie bez tzw. bojek), czy też braku respektu do ostrzeżeń sygnalizowanych przez służby ratownicze o niekorzystnych warunkach panujących nad morzem.

Podczas wakacji w br. najliczniejszą grupą wśród ofiar utonięć byli mężczyźni – 160, następnie kobiety – 16 oraz dzieci – 13. W 31 przypadkach ustalono, że przyczyną utonięć był alkohol (16,4 % wszystkich utonięć). W statystyce tej dominującą grupą są mężczyźni, to 29 przypadków. Pod wpływem alkoholu przed utonięciem znajdowała się 1 kobieta oraz 1 osoba małoletnia.

Podsumowując okres wakacji należy stwierdzić, że każdego roku Policja podejmuje szereg nasilonych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających na wodach i terenach przywodnych. W bieżącym roku, obok funkcjonowania stałych jednostek/komórek wodnych Policji, w których służbę pełni 158 funkcjonariuszy, powołano dodatkowo 75 sezonowych komórek wodnych Policji, w których pełniło służbę 318 policjantów. W okresie minionych wakacji zorganizowano ponad 5.300 patroli wodnych Policji, w których pełniło służbę ponad 9.380 policjantów. Tworzenie sezonowych komórek wodnych Policji, kierowanie policjantów do pełnienia służby patrolowej czy prowadzenie akcji profilaktycznych promujących bezpieczny wypoczynek nad wodą, to tylko niektóre przykłady działań Policji realizowanych samodzielnie, jak też przy współudziale partnerów, których ustawowym czy statutowym działaniem jest dbałość o bezpieczeństwo osób korzystających z tej formy rekreacji.

Policja w okresie wakacji realizowała również zadania poza granicami naszego kraju m.in. w rejonach nadmorskich o dużym natężeniu turystycznym. Sprawdzoną w praktyce formą międzynarodowej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policjantów innych państw (stąd intensywnie rozwijaną), są organizowane przez Biuro Prewencji KGP patrole międzynarodowe w sezonie turystyczno-wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu „Miejsce bezpiecznej turystyki" na terenie Chorwacji i Bułgarii. Ponadto, po raz pierwszy w okresie letnim dwóch polskich policjantów pełniło służbę na terenie Republiki Włoskiej w okresie od 16 do 31 sierpnia br. w miejscowościach położonych w Lagunie Weneckiej, jak również w prowincji Wenecja. Nasi policjanci, w okresie minionych wakacji pełnili przede wszystkim funkcję propomocową dla naszych rodaków, jednak w przypadku rażącego naruszenia norm prawnych, co się niestety czasami zdarzało — pomagali stronie zagranicznej w wyegzekwowaniu właściwego zachowania.

Okres wakacji jest już za nami. Przed nami kolejne wyzwania związane z bezpieczeństwem. Pamiętajmy, że w głównej mierze od nas samych zależy, czy przestrzeń wokół nas będzie bezpieczna, czego wszystkim życzymy.