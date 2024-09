Wycieczka motocyklem zakończyła się w rowie Data publikacji 02.09.2024 Powrót Drukuj Prawie 2 promile alkoholu w organizmie miał kierujący motocyklem mężczyzna, który w sobotę zjechał z drogi i wpadł do rowu. 36-latek przewoził ze sobą… 6-letnią pasażerkę.

W sobotę (31 sierpnia br.) tuż przed godziną 17 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zostali skierowani do Nieszkowic Małych, gdzie według zgłoszenia doszło do zdarzenia drogowego. Po przybyciu na miejsce mundurowi poczynili wstępne ustalenia, według których kierujący pojazdem na łuku drogi stracił panowanie nad motocyklem i zjechał do przydrożnego rowu. Funkcjonariusze na miejscu zastali pojazd biorący udział w tym zdarzeniu – motocykl marki honda oraz jego uczestników – 6-latkę, która była pasażerką oraz 36-latka. Mężczyzna kierował motocyklem, mając niemal 2 promile alkoholu w organizmie i nie mając stosownych uprawnień do kierowania nim. Zarówno on, jak i dziecko podczas jazdy nie mieli również kasków ochronnych…

W wyniku wypadku mieszkaniec 36-letni gminy Bochnia doznał urazu nogi i potrzebował pomocy medycznej, którą otrzymał od ratowników i później w szpitalu. Dziewczynka nie doznała obrażeń. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni.