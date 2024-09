Słowa uznania dla policjantki i jej narzeczonego, którzy w czasie wolnym interweniowali, widząc dwie osoby porażone prądem Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie wpłynęły słowa uznania od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie dla st. sierż. Aleksandry Kornackiej, która w czasie wolnym od służby, jadąc z narzeczonym zauważyła, że dwie osoby zostały porażone prądem na skutek dotknięcia linii średniego napięcia podczas przystawiania drabiny do budynku. Szybko podjęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa przyczyniła się do odzyskania przez osoby poszkodowane funkcji życiowych.

Do zdarzenia doszło 16 sierpnia przed godziną 11. St. sierż. Aleksandra Kornacka - policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, będąc w czasie wolnym od służby, wraz z narzeczonym zauważyła, że osoba znajdująca się przy jednej z posesji w Węgrowie spada z drabiny. Od razu zatrzymali pojazd i ruszyli z pomocą. Na posesji zauważyli dwie osoby, które leżały nieprzytomne w pobliżu palącej się trawy. Natychmiast podbiegli do poszkodowanych osób i przetransportowali je w bezpieczne miejsca, z dala od ognia a następnie wezwali pomoc. Po sprawdzeniu czynności życiowych okazało się że obie osoby poszkodowane nie oddychają. St. sierż. Aleksandra Kornacka oraz druh Patryk Błoński rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą prowadzili do momentu przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej. Szybko podjęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa przyczyniła się do odzyskania przez osoby poszkodowane funkcji życiowych. Obie osoby zostały przetransportowane przez pogotowie do szpitala.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie wpłynęły słowa uznania od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie dla st. sierż. Aleksandry Kornackiej oraz jej narzeczonego, który jest druhem Ochotniczej Straży Pożarnej.

W liście m.in. czytamy: st. sierż. Aleksandra Kornacka - funkcjonariusz KPP w Żyrardowie oraz Pan Patryk Błoński druh OSP Sieniewice, którzy z narażeniem zdrowia i życia wyciągnęli osoby poszkodowane z palącej się trawy, rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezzwłocznie powiadomili służby ratunkowe. Działania przez nich podjęte w znacznym stopniu przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej przez nasze zastępy i służby ratownicze. Szybko podjęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa przyczyniła się do odzyskania przez osoby poszkodowane funkcji życiowych. Sposób zachowanie się funkcjonariuszki Policji i druha OSP w powyższym przypadku to przykład wzorowej postawy, godny naśladowania.