Oficer dyżurny Komisariatu w Gdowie odnalazł zaginioną 8-latkę Powrót Drukuj 1 września oficer dyżurny Komisariatu Policji w Gdowie otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 8-latki, która oddaliła się z terenu posesji w jednej z miejscowości w gminie Gdów. Po około dwóch godzinach od zgłoszenia, to właśnie oficer dyżurny Komisariatu w Gdowie zauważył dziewczynkę na jednej z kamer monitoringu zlokalizowanego na terenie Gdowa. Dziecko całe i zdrowe zostało przekazane rodzicom.

W niedzielę, 1 września 2024 r. Dyżurny Komisariatu Policji w Gdowie otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 8 latki, która samowolnie oddaliła się z terenu posesji jednej z miejscowości w gminie Gdów. Wcześniej, poszukiwania na własną rękę prowadzili rodzice, jednakże kiedy okazały się one bezskutecznie, powiadomili Policję.

Na miejsce zostały skierowane patrole prewencji oraz Ruchu Drogowego, które patrolowały przyległy teren. Dyżurny Komisariatu Policji w Gdowie, asp. szt. Marcin Penar, który ma dostęp do monitoringu zlokalizowanego na terenie całej miejscowości Gdów, na jednej z kamer zauważył dziewczynkę odpowiadającą rysopisowi. Natychmiast udał się w miejsce, gdzie została zlokalizowana i potwierdził, że jest to zaginiona 8-latka. Dziecko miało przekazać funkcjonariuszowi, iż udało się pieszo do Gdowa, gdyż chciało oddać książkę do biblioteki. Natychmiast powiadomiono rodziców, którzy odebrali swoje dziecko całe i zdrowe.