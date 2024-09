„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” Data publikacji 03.09.2024 Powrót Drukuj W jednym z pensjonatów w buskiej dzielnicy zdrojowej doszło do rozszczelnienie rury w układzie dozującym siarkę do kąpieli. Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci pełniący służbę patrolową. Bez wahania ruszyli w kierunku pomieszczenia, gdzie jak ustalili przebywały trzy osoby poszkodowane. St. sierż. Łukasz Zawada i st. post. Patryk Lech ewakuowali z zagrożonego miejsca dwie osoby, trzecią wspólnie ze strażakami. Poszkodowani trafili do szpitali na obserwację. Z objawami podtrucia oparami siarki do placówki medycznej trafili także policjanci.

W poniedziałek po południu, 2 września 2024 r. do Komendy Powiatowej Policji w Busku- Zdroju wpłynęło zgłoszenie o tym, że w jednym z pensjonatów na terenie buskiej dzielnicy zdrojowej doszło do rozszczelnienia rury w układzie dozującym siarkę do kąpieli. Na skutek tego zdarzenia, miały być poszkodowane osoby.

W trybie pilnym na miejsce skierowany został policyjny patrol w składzie st. sierż. Łukasz Zawada i st. post. Patryk Lech. Mundurowi po dojechaniu do pensjonatu ustalili, gdzie są osoby potrzebujące pomocy, a następnie przystąpili do ich ewakuacji. Piwnica, w której znajdowały się trzy osoby poszkodowane była częściowo wypełniona wodą siarczkową, której opary spowodowały zatrucie 61-letniej kobiety oraz dwóch mężczyzn w wieku 57 i 24-lata. Policjanci ewakuowali z niebezpiecznego miejsca kobietę oraz starszego z mężczyzn. Młodszemu mężczyźnie na ratunek pospieszyli wraz ze strażakami. Wszystkie trzy osoby zatrute oparami siarki trafiły do szpitali. Stan 24-latka jest najpoważniejszy. Z objawami podtrucia oparami siarki do szpitala trafili także obaj policjanci.

Funkcjonariusze zgodnie z Rotą Ślubowania - „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” nie bacząc na grożące im niebezpieczeństwo natychmiast ruszyli z pomocą potrzebującym. Dziś na miejscu zdarzenia prowadzone będą dalsze czynności zmierzające do ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia.