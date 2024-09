Zastępca oficera dyżurnego oświęcimskiej komendy Policji, w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego sprawcę kolizji drogowej Data publikacji 03.09.2024 Powrót Drukuj Zastępca oficera dyżurnego oświęcimskiej komendy Policji, młodszy aspirant Adrian Stanek, w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego sprawcę kolizji drogowej.

W czwartek, 29 sierpnia 2024 r. tuż przed godziną 18.00 policjant jechał swoim samochodem ulicą Grabskiego w Zatorze. Kiedy, z uwagi na spowolniony ruch zmniejszył prędkość, wtedy w jego samochód uderzyła toyota. Policjant wysiadł z samochodu, natomiast sprawca kolizji zamiast zatrzymać się ominął go i pojechał dalej.

Funkcjonariusz natychmiast podjął pościg, o zdarzeniu informując oficera dyżurnego. Po kilku minutach toyota zjechała na pobocze i zatrzymała się. Wtedy funkcjonariusz podbiegł do kierowcy. Wyczuwając od niego woń alkoholu poinformował go, że zostaje zatrzymany w związku z podejrzeniem spowodowania kolizji drogowej w stanie nietrzeźwości. Następnie policjant przekazał mężczyznę patrolowi z Komisariatu Policji w Zatorze. Okazało się, że kierowcą toyoty jest 32-letni mieszkaniec Osieka. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 2 promile alkoholu. Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna nie posiadał prawa jazdy z uwagi, na fakt iż pod koniec lipca br. zostało mu ono zatrzymane za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości (1,3 promila alkoholu).

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności oraz, co najmniej, trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Przypominamy również, że kierowca, którego badanie stanu trzeźwości wykaże, co najmniej 1,5 promila alkoholu, musi się liczyć z utratą samochodu lub jego równowartości.