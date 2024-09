Działania w związku z forum ekonomicznym w Karpaczu Data publikacji 03.09.2024 Powrót Drukuj Karpacz na Dolnym Śląsku jest miejscem, gdzie kolejny raz startuje Forum Ekonomiczne, czyli największa i najważniejsza tego typu konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej. XXXIII edycja forum, tym razem odbędzie się pod hasłem „Czas nowych liderów: razem kształtując przyszłość”. Podczas trzech dni zaplanowano m.in. kilkaset debat i sesji plenarnych, a także wiele różnych rozmów z najważniejszymi gośćmi, warsztatów i prezentacji. Ponieważ impreza skupia liderów politycznych, gospodarczych oraz społecznych pochodzących z kilkudziesięciu krajów z niemal całego świata, w Karpaczu zauważyć można wyraźnie zwiększony ruch pojazdów i osób, nad których bezpieczeństwem czuwają policjanci.

Od dziś, co najmniej kilka tysięcy więcej gości niż na co dzień, przemieszczać się będzie ulicami Karpacza, szczególnie w rejonie Hotelu Gołębiewski, gdzie startuje XXXIII Forum Ekonomiczne. Między innymi z uwagi na ten fakt i w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników planowanych wydarzeń, mieszkańców i turystów, dolnośląscy policjanci prowadzą wielowariantowe wzmożone działania.



Czynności te realizują najlepsi funkcjonariusze z prewencji, ruchu drogowego, służb kryminalnych, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych oraz policyjni kontrterroryści.



Gośćmi forum, które potrwa do 5 września 2024 roku, będą m.in. prezydenci, szefowie rządów, ministrowie, politycy i samorządowcy, prezesi korporacji, ludzie kultury, uznani naukowcy, opiniotwórczy dziennikarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych. W trakcie forum poruszone zostaną tematy z takich obszarów, jak bezpieczeństwo, cyfryzacja, zdrowie, energetyka, ekologia, czy polityka krajowa i międzynarodowa. Podobnie jak w latach poprzednich, odbędą się dedykowane ścieżki programowe, wśród nich m.in. Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Biznes i Zarządzanie, Zrównoważony Rozwój. Szczególnie szeroko omawianym obszarem będą zagadnienia związane z rozwojem sztucznej inteligencji podczas Forum AI.

( KWP Wrocław/al)