Podczas akcji „Bezpieczna droga do szkoły” oświęcimscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego motocyklistę Data publikacji 04.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci z oświęcimskiej drogówki pełniąc służbę w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, zatrzymali nietrzeźwego motocyklistę. Drogowy przestępca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

We wtorek, 3 września 2024 r. w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, policjanci pilnowali bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na ulicy Wadowickiej, w rejonie Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej.

Tuż po godzinie 12.00, funkcjonariusze do kontroli drogowej zatrzymali kierującego motocyklem marki Suzuki, którego styl jazdy wzbudzał zastrzeżenie. Podejrzenia policjantów potwierdziły się, badanie stanu trzeźwości 30-letniego mieszkańca gminy Oświęcim wykazało, aż 2,7 promila alkoholu. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania motocyklami.

W związku z popełnionym przestępstwem 30-latek został zatrzymany i trafił do oświęcimskiej komendy Policji. W tym przypadku mężczyzna nie był właścicielem motocykla, więc Sąd będzie orzekał przepadek kwoty równowartości pojazdu.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności oraz, co najmniej, trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Przypominamy również, że kierowca, którego badanie stanu trzeźwości wykaże, co najmniej 1,5 promila alkoholu, musi się liczyć z utratą pojazdu lub jego równowartości.