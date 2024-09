Policjanci uratowali życie mieszkanki Gminy Ustka Data publikacji 04.09.2024 Powrót Drukuj Szybkość działania policjantów z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komisariatu Policji w Ustce, pozwoliła uratować życie 36-letniej mieszkance Gminy Ustka. Dzięki natychmiastowej reanimacji mundurowi przywrócili funkcje życiowe kobiecie, która straciła przytomność w swoim domu i wymagała pilnej pomocy medycznej. Po przybyciu na miejsce załogi pogotowia funkcjonariusze przekazali kobietę pod ich opiekę.

Zgłoszenie o tym, że w jednym z domów w Gminie Ustka 36-letnia kobieta traci przytomność i potrzebna jest natychmiastowa pomoc, wpłynęło do dyżurnego usteckiej Policji w poniedziałek wieczorem od zdezorientowanego i zdenerwowanego męża. Na miejsce od razu pojechali policjanci z Ogniwa Patrolowo–Interwencyjnego Komisariatu Policji w Ustce st. sierż . Anton Makuś oraz st. post . Karol Markowicz, którzy po wejściu do domu zobaczyli leżącą na podłodze kobietę, z którą kontakt był utrudniony. Funkcjonariusze od razu przystąpili do udzielania jej pomocy medycznej, a gdy zauważyli, że 36-latka przestała oddychać, rozpoczęli reanimację. Po około minutowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej kobieta odzyskała przytomność, a po przybyciu na miejsce załogi pogotowia, funkcjonariusze przekazali kobietę pod ich opiekę.

Natychmiastowa pomoc oraz skutecznie prowadzona reanimacja przez usteckich policjantów st. sierż. Antona Makusia oraz st. post. Karola Markowicza doprowadziła do uratowania życia 36-letniej mieszkanki Gminy Ustka. Pamiętajmy, że w przypadku nagłego zatrzymania krążenia wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego. Nie bójmy się pomagać!