Podpisanie porozumienia ze Stowarzyszeniem Sygnał Data publikacji 04.09.2024 Powrót Drukuj Dziś w siedzibie Komendy Głównej Policji zostało podpisane nowe porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Sygnał” a Komendantem Głównym Policji. Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicielki Stowarzyszenia Sygnał - Prezes Zarządu Panią Teresę Wierzbowską i Wiceprezes Zarządu Panią Karolinę Makowską oraz Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Marka Boronia. Sygnowany dokument szczegółowo reguluje warunki kooperacji pomiędzy wymienionymi podmiotami.

Strony zadeklarowały chęć współpracy w zakresie organizacji i realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, konferencji i seminariów dla funkcjonariuszy Policji, poświęconych tematyce ochrony własności intelektualnej i walki z naruszeniami praw autorskich oraz wymiany dobrych praktyk w tym obszarze oraz udział Stron w inicjatywach badawczych.

W ramach partnerstwa Stowarzyszenia „Sygnał” z Komendą Główną Policji, przez cały okres kooperacji trwającej już kilkanaście lat, przeprowadzono łącznie ok. 400 szkoleń dla ponad 20 000 policjantów i prokuratorów. Wymiana wiedzy oraz doświadczeń zaowocowały także przygotowywaniem przydatnych materiałów edukacyjnych.

Podpisanie dokumentu to podtrzymanie dobrych relacji i wzorowej współpracy między instytucjami. Przyczynia się ona do podnoszenia jakości szkoleń co zapewnia zwiększenie skuteczności w podejmowanych działaniach ze strony Policji w zwalczania procederu związanego z naruszeniem praw własności intelektualnej w szczególności w zakresie nielegalnej dystrybucji treści audiowizualnych.