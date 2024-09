Hasło „grzejnik”. Oszuści zatrzymani na gorącym uczynku przez policjantów. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności Data publikacji 05.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą płockiej komendy, na gorącym uczynku, zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odbierali pieniądze wyłudzone w trakcie oszustwa. 24 i 29-latek usłyszeli zarzuty. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Do płockich funkcjonariuszy zgłosił się mężczyzna, który padł ofiara oszustów. 64-letni mieszkaniec Płocka stracił blisko 60 tys. złotych. Mężczyzna chciał zainwestować swoje pieniądze w kryptowaluty. Pierwsze rzekomo inwestowane pieniądze, w kwocie 25 tys. złotych przelał na konto podane na fikcyjnej platformie internetowej, gdzie na bieżąco obserwował, jak rosną zyski. Mieszkaniec Płocka kontaktował się z rzekomym doradcą finansowym, który polecił, aby kolejne kwoty pieniędzy przekazać kurierowi na hasło „grzejnik”. Mężczyzna, w kilkudniowych odstępach czasu, dwukrotnie przekazał pieniądze w umówionym miejscu i czasie.

Gdy 64-latek zorientował się, że został oszukany, o fakcie zawiadomił płockich policjantów. Kilka dni później (2.09) oszuści po raz kolejny umówili się z pokrzywdzonym. W trakcie przekazania pieniędzy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy płockiej komendy.

24-letni ob . Białorusi i 29-letni ob. Ukrainy usłyszeli zarzuty. Zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Po raz kolejny apelujemy, aby nie przekazywać żadnych pieniędzy osobą nieznanym. Pamiętajmy, że oszuści stosują coraz to lepsze techniki manipulacji i wykorzystują różne legendy, tylko po to, by osiągnąć swój cel.