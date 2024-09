Policjanci zabezpieczyli 70 kilogramów mefedronu Data publikacji 05.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Szamotułach zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o posiadanie i wprowadzanie znacznych ilości narkotyków. Zabezpieczono ponad 70 kilogramów substancji psychotropowych, głównie mefedronu. Zatrzymanym grozi do 12 lat więzienia.

24 sierpnia br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Ta realizacja to efekt kilkumiesięcznej intensywnej pracy policjantów i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach. Policjanci ustalili, że na terenie pow. poznańskiego są osoby zajmujące się handlem narkotykami na dużą skalę. Należało ich jak najszybciej zidentyfikować i zabezpieczyć nielegalne substancje. Policjanci wiedzieli, że narkotyki mają ostatecznie trafić na krajowy rynek.

Tropy zaprowadziły funkcjonariuszy na teren gminy Dopiewo i tamtejsze ogródki działkowe. Policjanci wiedzieli jakim pojazdem poruszają się podejrzani. W momencie pojawienia się ich na ogródkach działkowych, zostali zatrzymani. Podczas przeszukania samochodu i domku, zabezpieczono ponad 70 kilogramów narkotyków, głownie mefedronu. Czarnorynkowa wartość odnalezionych narkotyków to blisko 4,3 miliona złotych.

51-latek mieszkaniec Poznania i 42-latek mieszkaniec pow. poznańskiego usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach zarzuty z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na wniosek policji i prokuratury zostali przez sąd tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.