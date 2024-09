Oszuści działający metodą „na inwestycje” w rękach bełchatowskiej policji Data publikacji 05.09.2024 Powrót Drukuj Bełchatowscy policjanci namierzyli sprawców oszustwa działających metodą ”na inwestycje”. Podejrzani to mieszkańcy powiatu płońskiego, zostali zatrzymani na gorącym uczynku, kiedy ponownie przyjechali po „transzę inwestycyjną”. Usłyszeli już zarzut oszustwa. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Przestrzegamy przed zbyt szybkimi i opłacalnymi ofertami zysków finansowych w Internecie. W ten sposób możemy zostać oszukani i stracić oszczędności.

W poniedziałek, 2 września 2024 roku do Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie zgłosił się mieszkaniec powiatu bełchatowskiego z informacją, że padł ofiarą oszustwa i stracił kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zawiadomił, że w Internecie, na jednym z komunikatorów, nawiązał kontakt z osobą, która przedstawiła się jako przedstawiciel inwestycyjny. Przekonywał o szybkim i łatwym sposobie pomnożenia środków finansowych. Pokrzywdzony przekonany o możliwości wielokrotnego pomnożenia oszczędności w krótkim czasie, od początku sierpnia przelewał środki finansowe na rzekome inwestycje w ramach jednej z platform inwestycyjnych. Fałszywy doradca finansowy przeprowadził poszkodowanego przez cały proces zakładania wirtualnego portfela inwestycyjnego. Mężczyzna nie nabrał żadnych podejrzeń i jak po sznurku przez okres miesiąca wykonywał kolejne sugestie oszustów przekazując coraz to większe kwoty gotówki. Przestępcy aby bardziej się uwiarygodnić przedstawiali swojej ofierze różne wykresy z zyskami z inwestycji. Finalnie sprawcy nie ograniczyli się tylko do poleceń przelewów internetowych. Dodatkowo, niektóre z "transz inwestycyjnych" wypłacali z bankomatu za pomocą udostępnionego przez pokrzywdzonego kodu blik, a także przyjeżdżali w umówione miejsce i odbierali gotówkę od zmanipulowanego mężczyzny. W czasie spotkania i odbierania pieniędzy przekonywali o szybkim zarobku. Dopiero kiedy pokrzywdzony został poinformowany o możliwości utraty „zainwestowanych” środków nabrał on podejrzeń, że padł ofiarą przestępczego procederu. O całej sytuacji poinformował bełchatowską policję. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej błyskawicznie zorganizowali „pułapkę”.

We wtorek., 3 września oszuści zostali namierzeni i zatrzymani na gorącym uczynku pod Bełchatowem, kiedy ponownie przyjechali po kolejną „transzę inwestycyjną”. Podejrzani to mieszkańcy powiatu płońskiego, mężczyźni w wieku 19 i 23 lat, którzy na miejsce przestępstwa przyjechali bmw. Szybko trafili do policyjnej celi. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszeli już zarzuty oszustwa, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres 3 miesięcy. O dalszym ich losie zdecyduje sąd.

Pamiętajmy: Najważniejsza przy tego typu oszustwach jest profilaktyka i przestrzeganie osób najbliższych. Fałszywe inwestycje to obecnie jedne z częściej występujących ataków, które wymierzone są w osoby korzystające z usług oferowanych na rynku finansowym. Przestępstwo to polega na nakłonieniu ofiary za pomocą różnych technik manipulacji do inwestycji, która w rzeczywistości jest fałszywa. Gwarancja bardzo wysokich zysków bez ryzyka utraty środków finansowych przy minimalnym nakładzie i zaangażowaniu dla wielu wydaje się idealną okazją do zarobienia dodatkowych pieniędzy. Ofiary orientują się, że zostały oszukane w momencie, kiedy chcą wypłacić rzekome zyski. Niejednokrotnie otrzymują wtedy polecenia o konieczności dalszych wpłat. Stosowana przez przestępców wyrafinowana socjotechnika powoduje, że wiele osób, niestety pada ofiarą manipulacji i traci swoje oszczędności. Policjanci ostrzegają przed oszustami i apelują o rozwagę i ostrożność przy każdej transakcji finansowej.

Jeżeli doszło do utraty środków finansowych, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem i zablokować dostęp do konta oraz zmienić hasło dostępowe. Należy także udać się do najbliższej jednostki Policji i zgłosić taki fakt.