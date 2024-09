Wprowadzenie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim Data publikacji 05.09.2024 Powrót Drukuj Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Boroń powierzył z dniem 4 września obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim młodszemu inspektorowi Radosławowi Kaczorowskiemu. Uroczyste wręczenie rozkazu miało miejsce w czwartek podczas specjalnie zorganizowanej zbiórki. Nowy komendant będzie nadzorował służbę pionów kryminalnych.

Garnizon Lubuskiej Policji ma nowego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Powierzenie obowiązków na tym stanowisku otrzymał młodszy inspektor Radosław Kaczorowski, dotychczasowy Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Nowy komendant będzie nadzorował zatem pracę pionów kryminalnych.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektorowi Jerzemu Czebreszukowi przez dowódcę uroczystości podkomisarza Piotra Bielawskiego z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie po wprowadzeniu sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i odegraniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiono dotychczasowy przebieg służby nowego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Młodszy inspektor Radosław Kaczorowski w Policji służy od 25 lat. Pierwsze doświadczenie w mundurze zdobywał w Sulęcinie jako policjant Wydziału Kryminalnego. Po 6 latach służby objął funkcję Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie. Kolejnym etapem jego ścieżki zawodowej od 2015 roku było pełnienie służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Kolejno na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, a następnie Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Następnym zawodowym krokiem było objęcie stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie, które pełnił do 2018 roku. Swoją karierę zawodową kontynuował w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a w kwietniu 2023 roku objął funkcję Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego. Z dniem 4 września Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Boroń powierzył obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Młodszy inspektor Radosław Kaczorowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jest odznaczony srebrnym medalem „Za długoletnią służbę”, oraz brązową i srebrną odznaką „Zasłużony policjant”.

Rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji o powierzeniu obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim młodszemu inspektorowi Radosławowi Kaczorowski wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk, który następnie zwrócił się do uczestników uroczystości słowami:

„Niezmiernie się cieszę, że to właśnie młodszy inspektor Radosław Kaczorowski będzie nadzorował pion kryminalny jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji. Podczas dotychczasowej współpracy pokazał wysoką jakość i odpowiedzialność. Do tego dochodzi ogromne doświadczenie w pionie kryminalnym. To osoba, która jest niezwykle komunikatywna, która jednoczy ludzi. Panie Komendancie, powodzenia na nowym stanowisku, ma Pan moje pełne wsparcie”.

Podczas zbiórki, głos zabrał także nowo powołany Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, młodszy inspektor Radosław Kaczorowski:

„Czuję ogromny zaszczyt ale i odpowiedzialność w związku z powierzeniem mi obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie do spraw kryminalnych. Jest to dla mnie nie tylko wyróżnienie ale i uhonorowanie mojej pasji jaką od początku mojej służby w Policji jest właśnie służba kryminalna. Bardzo dziękuję inspektorowi Jerzemu Czebreszukowi za zaufanie. Wiem, że czekają mnie duże wyzwania, ale wiem też, że z taką profesjonalną załogą zostaną one osiągnięte”.

Opracował: młodszy inspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto: aspirant Mateusz Sławek

video: starszy sierżany Oskar Stroński