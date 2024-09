Konkurs „Artystyczny PrzeWODNIK” - nowy termin nadsyłania prac konkursowych

Koniec lata to dobry czas na pracę twórczą połączoną z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie wspomnień z bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego. Dlatego w odpowiedzi na wiele próśb placówek oświatowych, do 30 września 2024 r. przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu, którego tematem jest zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w wodzie i nad wodą.