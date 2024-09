Dla krwiodawstwa - z Paryża do Warszawy rowerem non stop Powrót Drukuj Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA obchodzi w tym roku swoje 20-lecie. Z tej okazji, 5 września br. odbył się piknik na terenie parku szpitala Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, w którym uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych. Oprócz licznych atrakcji dla krwiodawców i ich rodzin oraz przyjaciół związanych z ofiarowywaniem tego najcenniejszego daru, na gości czekał poczęstunek, loteria, miasteczko ruchu drogowego. Można było również zbadać zmiany skórne oraz zapoznać się ze specyfiką pracy służb mundurowych. Oczywiście można było także od wczesnego poranka oddawać krew.

„RAZEM DLA KRWIODAWSTWA”

Ważnym wydarzeniem podczas dzisiejszych obchodów jubileuszowych był finał akcji „Razem dla krwiodawstwa”. Pomysłodawcą akcji jest policjant asp. Sebastian Nowacki, który w celu propagowania krwiodawstwa i aktywności fizycznej przejechał 2000 km rowerem, trybem non-stop, pokonując trasę: Paryż – Bruksela – Amsterdam – Berlin – Szczecin – Hel – Płock – Warszawa, kończąc trasę na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

Na mecie całej akcji powitali Ekstremalnego Rowerzystę, jak sam siebie określa Sebastian Nowacki, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski, Komendant Rejonowy Policji Warszawa II insp. Hubert Białogrodzki, dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dr n. med. Agnieszka Gronowska, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego policji insp. Robert Żółkiewski, przedstawiciele policyjnych stowarzyszeń i zaprzyjaźnionych formacji mundurowych oraz liczne grupy krwiodawców wspierających Sebastiana podczas tego ekstremalnego wyczynu na rzecz promowania idei krwiodawstwa. Rowerowy finisz uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Po wręczeniu medali, odznaczeń, honorowych statuetek oraz serdecznych podziękowań dla krwiodawców i osób wspierających Komendanci oraz policjanci udali się oddać krew, najcenniejszy dar, którym można podzielić się bezinteresownie. Honorowe krwiodawstwo wpisane jest w etos policyjnej służby, zgodnie z maksymą „Pomagamy i chronimy”.

Policyjnych klubów honorowych dawców krwi wcałej Polsce jest około 40. Współpracują one z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz Polskim Czerwonym Krzyżem. Nawet jeżeli policjanci nie są zrzeszeni w KHDK, wielu oddaje krew indywidualnie i systematycznie, często w czasie wolnym, z potrzeby serca i z przekonaniem, że bezinteresowna pomoc jest po prostu potrzebna.

MAŁE ABC KRWIODAWSTWA

Żeby uzyskać 100 litrów krwi, potrzebnych jest 222 dawców, którzy oddadzą po 450 ml. A np. do jednego przeszczepu wątroby trzeba zabezpieczyć minimum 10 litrów krwi, czasem więcej.Według danych Narodowego Centrum Krwi w Polsce krew i jej składniki (krwinki płytkowe, krwinki czerwone i osocze) oddaje około 600 tys. osób na 38,4 mln wszystkich mieszkańców kraju. To duża grupa, jednak jeżeli wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na konkretne grupy krwi, okazuje się, że w tej skali wygląda to trochę inaczej. Najrzadszą grupą jest AB Rh- (1% populacji) i B Rh- (2% populacji), anajczęściej występującą są 0 Rh+ (31% populacji) i A Rh+ (32% populacji).

Pierwszym ośrodkiem w Polsce zajmującym się problemami transfuzjologii był założony w 1935 roku Instytut Pobierania i Konserwacji Krwi w Warszawie. Rok później utworzono Ośrodek Przetaczania Krwi w Łodzi. Początkowo ośrodki te zajmowały się opracowywaniem zasad i podstaw leczenia krwią oraz ich popularyzacją. Ważnym impulsem rozwoju krwiodawstwa w Polsce był okres działań wojennych, podczas których wzrosło zapotrzebowanie na krew. Po II Wojnie Światowej rozpoczął się proces tworzenia krajowej służby krwi. Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia organizowaniem stacji krwiodawstwa w siedmiu dużych miastach zajmował się Polski Czerwony Krzyż (1947 – 1949 r.). Funkcje te przejął utworzony w 1951 r. Instytut Hematologii w Warszawie, który sprawował nadzór merytoryczny nad powstałą siecią stacji, a także prowadził badania nad rozwojem transfuzjologii. Do 1998 r. w Polsce funkcjonowało 21 wojewódzkich stacji krwiodawstwa oraz prawie 450 punktów krwiodawstwa działających w szpitalach. Krew i jej składniki wydawane były bezpłatnie. Bezpłatnie świadczone usługi nie przyczyniały się do racjonalnego gospodarowania krwią w szpitalach oraz do uzasadnionego zlecania badań. W związku z tym w 1999 r. wojewódzkie stacje krwiodawstwa zostały przekształcone w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa (zwane dalej „RCKiK”). W 1999 roku na mocy Ustawy o Publicznej Służbie Krwi nadzór nad krwiodawstwem przejęło Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zostały stworzone przepisy, regulujące funkcjonowanie służby krwi w Polsce, a Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przejęły od szpitali punkty krwiodawstwa – dzisiejsze oddziały terenowe (OT). Po nowelizacji Ustawy o Publicznej Służbie Krwi od 2003 r. nadzór merytoryczny nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem w Polsce sprawuje Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, a Krajowe Centrum uległo likwidacji. Od 2006 r. koordynacją działalności krwiodawstwa i krwiolecznictwa zajmuje się utworzone w tym celu Narodowe Centrum Krwi.W Polsce do pobierania krwi i jej składników uprawnione są wyłącznie: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA.

Ipk, BKS KGP

Zdj. Izabela Pajdała „Gazeta Policyjna”