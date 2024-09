Poszukiwana 6 listami gończymi "w rękach" Policji Data publikacji 06.09.2024 Powrót Drukuj Kryminalni chełmskiej komendy zatrzymali poszukiwaną 6 listami gończymi 34-latkę z Chełma. Kobieta ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami naszego kraju. W czwartek została doprowadzona do zakładu karnego gdzie spędzi 3 lata.

W czwartek, 5 września 2024 r. chełmscy kryminalni na podstawie własnych ustaleń zatrzymali poszukiwaną 6 listami gończymi 34-latkę z Chełma. Kobieta ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami naszego kraju. 34-latka skazana została za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu oraz wolności. Teraz 3 lata spędzi w zakładzie karnym.

To jednak nie jedyna osoba zatrzymana, która była poszukiwana do odbycia kary. Dzęki funckjonariuszom z Wydziału Kryminalnego chełmskiej komendy na terenie Belgii doszło do zatrzymanie 37-latka, który poszukiwany był listami gończymi oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. W czwartek, 5 września 204 r. został doprowadzony do zakładu karnego na terenie Polski gdzie spędzi ponad 2 lata.