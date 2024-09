Spotkanie podsumowujące współpracę międzynarodową w formie patroli międzynarodowych w Chorwacji, Bułgarii i Włoszech. Data publikacji 06.09.2024 Powrót Drukuj Dziś w Sali im. Generałów Polskiej Policji Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia oraz I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera z policjantami, którzy pełnili służbę w czasie tegorocznego sezonu turystycznego na terytorium Chorwacji, Bułgarii i Włoch. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor jako odpowiedzialny za tę formę współpracy międzynarodowej.

Na wstępie Dyrektor Biura Prewencji KGP – insp. Robert Kumor przedstawił podstawy prawne oraz rys historyczny – a z całą pewnością można użyć tego wyrażenia bowiem tego rodzaju współpraca ze stroną chorwacką i bułgarską, a także włoską trwa już kilkanaście lat. Zrelacjonował również przebieg współpracy w ramach tegorocznego sezonu turystycznego, który choć bardzo pracowity nie obfitował w spektakularne wydarzenia, których uczestnikami byliby nasi rodacy.

Spotkanie miało w znacznej mierze charakter roboczy, stąd dowódcy patroli zreferowali przebieg służby oraz charakterystykę poszczególnych destynacji. Dyskusja miała ciekawy przebieg, albowiem wybrani policjanci w latach ubiegłych pełnili służbę również w innych krajach i stąd mieli możliwość porównania i przedstawienia specyfiki tych służb i różnic organizacyjno-prawnych.

Policjanci podkreślili modelową współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi zarówno w Chorwacji, Bułgarii jak i Włoch, z której personelem pozostawali w stałym, bezpośrednim kontakcie roboczym.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń podkreślił, że budującym jest, że instytucje współpracujące, ale przede wszystkim nasi obywatele doceniają tego rodzaju służbę i dla niego jako przełożonego, ale i bezpośrednich przełożonych policjantów jest to bardzo budujące, a dla samych policjantów jest to swego rodzaju nobilitacja środowiskowa.

Nadinsp. Roman Kuster jako nadzorujący pion prewencji podkreślił, że priorytetem polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej, zaś wspólne patrole międzynarodowe są jej modelowym urzeczywistnieniem. Pan Komendant podkreślił, że wbrew pozorom jest to bardzo ciężka służba, ale bardzo miło słyszeć z różnych gremiów, że wszędzie gdzie kierowani są nasi policjanci stają na wysokości zadania i są bardzo dobrze oceniani. Ich profesjonalizm podkreślają również nasze placówki dyplomatyczne, z którymi nasi policjanci w trakcie realizacji zadań pozostają w ścisłym kontakcie. Stąd do zebranych skierował słowa uznania za prezentowaną postawę i profesjonalizm. Bardzo istotnym jest aspekt psychologiczny, bowiem na widok polskiego munduru poza granicami kraju znacznie rośnie poczucie bezpieczeństwa u naszych obywateli. Pan generał dodał, iż współpraca międzynarodowa wciąż ewaluuje czego przykładem jest modyfikacja porozumienia ze stroną bułgarską, w wyniku czego, na wzór Chorwacji, polscy policjanci mogą pełnić służby wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego.

Policjanci wskazali, że w bieżącym sezonie nie było potrzeby użycia środków przymusu bezpośredniego, a tradycyjnie już spotykali się z wyrazami sympatii ze strony naszych rodaków, ale rownież rodowitych mieszkańców, którzy po jakimś czasie traktowali ich i w służbie i po służbie jak swoich znajomych.

Kończąc spotkanie generał Marek Boroń zapewnił, iż służba zebranych policjantów została przez niego należycie dostrzeżona i wysoko oceniona, stąd miłym akcentem było wręczenie przez Panów Komendantów zebranym policjantom listów gratulacyjnych wraz z nagrodami motywacyjnymi. Generał Marek Boroń wyraził również przekonanie, że tego rodzaju współpraca będzie nie tylko kontynuowana ale i rozszerzana, a obecnych policjantów poprosił o aplikowanie do kolejnych tego rodzaju przedsięwzięć w przyszłym sezonie.