Pilotowali samochód z 4-miesięcznym dzieckiem potrzebującym natychmiastowej pomocy medycznej Data publikacji 07.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci z częstochowskiej drogówki zostali poproszeni przez kierującego fordem o pomoc w pilnym dotarciu do szpitala. W aucie, którym jechał mężczyzna, znajdowała się jego 4-miesięczna córeczka, która doznała krwotoku. Policjanci, widząc, że nie ma chwili do stracenia, na sygnałach zapewnili bezpieczną oraz szybką eskortę do szpitala, gdzie niemowlę trafiło pod opiekę specjalistów.

We wtorek około 20.40 na ul. Warszawskiej w Częstochowie sierżant sztabowy Marcin Mędrek i sierżant sztabowy Krystian Kozioł pełnili służbę na drodze. Wtedy też namierzyli kierowcę forda, który przekraczając dozwoloną prędkość, nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mundurowi ruszyli za nim. Po chwili auto zatrzymało się i wysiadł z niego roztrzęsiony kierujący, prosząc stróżów prawa o pomoc. Okazało się że w pojeździe razem z mamą znajduje się niemowlę, które doznało krwotoku. Mundurowi, widząc, że liczy się każda sekunda, od razu podjęli decyzję o eskortowaniu pojazdu do szpitala, co drogą radiową przekazali dyżurnemu.

Inny patrol z częstochowskiej drogówki w składzie: młodszy aspirant Łukasz Mandat i sierżant sztabowy Piotr Matyjewicz będąc w pobliżu, usłyszał tę korespondencję i bez wahania ruszył z pomocą po to, aby jak najszybciej 4–miesięczna dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy. Mundurowi „na sygnałach” eskortowali rodziców, by ich córeczka na czas otrzymała pomoc lekarzy. Dzięki działaniom policjantów obu patroli, dziecko dotarł do szpitala w możliwie jak najkrótszym czasie.

( KWP Katowice/al)