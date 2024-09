Tymczasowy areszt dla włamywacza recydywisty Data publikacji 08.09.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z „jedynki” wspólnie z policjantami z "mienia" ustalili i zatrzymali sprawcę 3 kradzieży z włamaniem. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec Lublina, który m.in. włamał się do dwóch mieszkań w mieście. Jego łupem padło mienie o wartości ponad 12 tys. zł. Dodatkowo podczas zatrzymania ujawniliśmy przy nim narkotyki. 41-latek będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Został tymczasowo aresztowany. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Kryminalni z I Komisariatu Policji w Lublinie wspólnie z policjantami z „mienia” KMP w Lublinie zatrzymali 41-latka z Lublina. Mężczyzna podejrzany jest o dokonanie 3 kradzieży z włamaniem. Do tych zdarzeń doszło w sierpniu bieżącego roku na terenie Lublina. Mężczyzna włamał się do dwóch mieszkań oraz ukradł zabezpieczony rower. Jego łupem padło mienie (m.in. pieniądze, biżuteria i telefony komórkowe) o wartości ponad 12 tys. zł. Ponadto mężczyzna odpowie za posiadanie narkotyków. W chwili zatrzymania policjanci ujawnili przy nim amfetaminę i mefedron. Z zabezpieczonej ilości środków odurzających można by przygotować prawie 50 porcji dilerskich tych narkotyków.

Podczas przeszukania policjanci odzyskali część skradzionych rzeczy m.in. rower i telefony komórkowe. Dodatkowo zabezpieczyli inne przedmioty m.in. biżuterie, elektronarzędzia oraz tablet, które mogą pochodzić z innych przestępstw.

41-latek w przeszłości wielokrotnie był notowany, m.in. za włamania i kradzieże. Teraz będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy.

Po usłyszeniu prokuratorskich zarzutów, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a sam 41-latek typowany jest przez policjantów do kilku innych kradzieży z włamaniem.