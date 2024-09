Służby rozbiły kolejną grupę przestępczą nielegalnie produkującą wyroby tytoniowe Data publikacji 09.09.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Zarządu w Łodzi CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się nielegalnym wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

W kwietniu funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Łodzi CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, w wyniku przeprowadzonej realizacji ujawnili profesjonalną linię do produkcji papierosów.

W trakcie działań zatrzymano 6 osób, w tym jednego z liderów i założycieli opisywanej zorganizowanej grupy przestępczej. Ujawniono i zabezpieczono ok. 5 mln szt. papierosów nielegalnie oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi renomowanych firm oraz ponad pół tony tytoniu do palenia bez polskich znaków akcyzy.

Z kolei w sierpniu Funkcjonariusze Zarządu w Łodzi CBŚP i Łódzkiego Urzędu Celno Skarbowego przy wsparciu funkcjonariuszy Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa – Okęcie dokonali zatrzymania drugiego z liderów i założycieli ww. grupy przestępczej.

W wyniku obu realizacji zatrzymano łącznie 7 osób. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania przestępstw polegających na wytwarzaniu wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestru producentów takich wyrobów oraz wprowadzaniu do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi bez polskich znaków akcyzy. Dodatkowo dwóm z zatrzymanych osób prokurator przedstawił zarzuty dotyczące założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Decyzją sądu wszystkie zatrzymane osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Łączna wartość rynkowa zabezpieczonych wyrobów tytoniowych to ponad 3,5 mln PLN, natomiast straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego w związku z tym procederem mogły wynieść blisko 5 mln PLN.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zdjęcia i film: CBŚP i KAS, muzyka: Universal Production Music