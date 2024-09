Kilkugodzinna akcja zakończona odnalezieniem zaginionego Data publikacji 09.09.2024 Powrót Drukuj Zaginięcie mężczyzny zgłosiła zaniepokojona rodzina. 55-latek został odnaleziony w lesie i trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. W akcji brało udział blisko 100 policjantów, strażacy i druhowie OSP. Poszukiwania prowadzone były na rozległym i trudno dostępnym terenie, dlatego wykorzystano drony i quady.

Informację o zaginięciu policjanci otrzymali w sobotę, 7 września 2024 r. po godzinie 9.00 od zaniepokojonego członka rodziny. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 55-latek poprzedniego dnia wyszedł z domu w Woli Życkiej i odjechał samochodem w nieznanym kierunku. Z informacji, jakie uzyskali policjanci, wynikało, że życie i zdrowie zaginionego może być zagrożone.

Policjanci, jak zawsze w takich sytuacjach, natychmiast wdrożyli działania mające na celu odnalezienie osoby. Koncentrowały się one najpierw w miejscowości, w której zamieszkiwał 55-latek, a następnie w potencjalnych obszarach wytypowanych na podstawie ostatniego logowania telefonu. Około 100 policjantów, wezwanych do służby w trybie alarmowym, podzielonych na mniejsze grupy, sprawdzało pobliskie tereny. W akcji wykorzystano quada policyjnego i strażackiego oraz drony. Do działań aktywnie włączyli się strażacy z PSP i druhowie z OSP .

Mężczyzna został odnaleziony przez policjantów po godz. 15.00 w lesie około 4 kilometry od domu. 55-latek został przekazany pod opiekę medyczną.