Dyżurny w czasie wolnym rozpoznał i zatrzymał włamywacza

Data publikacji 09.09.2024

Mł. asp. Tomasz Nawara, na co dzień dyżurny z Komisariatu I Policji w Opolu, w czasie wolnym od służby na jednej z ulic miasta rozpoznał i zatrzymał mężczyznę podejrzewanego o włamanie do jednej z galerii handlowych w Opolu. Przy zatrzymanym policjanci zabezpieczyli część dzień wcześniej skradzionych rzeczy, m.in. zegarki i portfel. 37-latek posiadał również przy sobie środki odurzające – 2C-B i amfetaminę. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów, a że działał w warunkach recydywy grozi mu do 15 lat więzienia.