Policjanci poszukiwali matki z córką, które zgubiły się w lesie Data publikacji 09.09.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze kościerskiej Policji ruszyli na poszukiwania 9-letniej dziewczynki i jej matki, mieszkanek powiatu wejherowskiego, które zaginęły w lesie koło Dziemian. Dzięki natychmiastowej mobilizacji i zaangażowaniu policjantów i strażaków odnaleźli matkę z córką na skraju lasu w Lipuszu Papierni. Okazało się, że kobieta miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie, została zatrzymana przez policjantów i trafiła do policyjnego aresztu. Prawdopodobnie usłyszy zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojego dziecka, za to przestępstwo grozi do lat 3 pozbawienia wolności.

Alarm w kościerskiej komendzie rozległ się w niedzielę, 8 września 2024 r. ok. godz. 18.00 po informacji o zaginięciu prawdopodobnie nietrzeźwej 38-letniej kobiety wraz z 9-letnią córką w lasach okalających Dziemiany.

Policjanci, po otrzymaniu informacji o zaginięciu, natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Komendant zarządził alarm dla funkcjonariuszy. Pluton alarmowy z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku został skierowany do działań poszukiwawczych, w które zaangażowano również przewodników oraz ich psy tropiące. Wszystkie patrole otrzymały komunikat z informacją o zaginięciu wraz ze zdjęciem matki z córką.

Funkcjonariusze wraz ze strażakami przeszukiwali kompleksy leśne. Rozmawiali z ludźmi, którzy mogliby mieć wiedzę na temat miejsca ich pobytu.. Około godz. 20.00 mundurowi na skraju lasu w Lipuszu Papierni odnaleźli matkę z córką. Policjanci przebadali 38-letnią kobietę na zawartość alkoholu w organizmie, badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu. Kobieta została zatrzymana przez policjantów i trafiła do policyjnego aresztu. Prawdopodobnie usłyszy zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojego dziecka, za to przestępstwo grozi do lat 3 pozbawienia wolności. Dziewczynka cała i zdrowa trafiła pod opiekę cioci.

Szybka reakcja Policji i skoordynowane działania zakończyły się pomyślnie.