Policjantka na wolnym zatrzymała nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 09.09.2024 Powrót Drukuj Białostocka policjantka, będąc w czasie wolnym od służby udaremniła dalszą jazdę kierowcy, który był pod wpływem alkoholu. 55-latek kierujący fordem zjeżdżał do środka jezdni, gwałtownie hamował, a następnie przyspieszał. Okazało się, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Policjantka z oddziału prewencji na terenie powiatu białostockiego udaremniła dalszą jazdę pijanemu kierowcy.

Mężczyzna siedzący za kierownicą forda zjeżdżał do środka jezdni, gwałtownie hamował, a następnie przyspieszał. Gdy policjantka podróżująca z mężem zrównała się z pojazdem, aby sprawdzić co dzieje się z kierowcą, jego kierowca zatrzymał się i wyłączył silnik. Małżeństwo podejrzewało, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu. O swoich przypuszczeniach powiadomili mundurowych będących tego dnia na służbie. Po krótkiej chwili ford ponownie ruszył w kierunku miejscowości Jurowce. Funkcjonariuszka z mężem ruszyli za nim informując o wszystkim dyżurnego. Nagle 55-latek wjechał na przeciwległy pas i kontynuował jazdę pod prąd. W pewnym momencie skręcił w kierunku miejscowości Sielachowskie. Wtedy to ponownie zrównali się z nim, a przez otwarte okno policjantka okazała legitymację służbową krzycząc, aby się zatrzymał. Mężczyzna nie reagował i gwałtownie skręcił w lewo uderzając w samochód policjantki. Siła uderzenia sprawiła, że mąż funkcjonariuszki będący za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji. Małżeństwo od razu wysiadło z auta i podbiegło do forda, aby sprawdzić, czy nic nie stało się jego kierowcy. Po chwili na miejsce przyjechali policjanci z komendy miejskiej. Okazało się, że 55- latek był pijany. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Teraz jego dalszym losem zajmie się sąd. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.