Zostali wezwani na pomoc do topiącego się mężczyzny. Uratowali 42-latka Data publikacji 12.09.2024 Powrót Drukuj Dwaj policjanci z Komisariatu Policji w Orzyszu uratowali 42-latka, który wpadł do rzeki Orzysza. O zdarzeniu zostali poinformowani przez świadka zdarzenia, który przybiegł do pobliskiej jednostki policji z prośbą o pomoc. Funkcjonariusze zareagowali natychmiast. Pobiegli we wskazane miejsce i wyciągnęli z wody 42-latka, który był pod znacznym działaniem alkoholu. Szybka i skuteczna reakcja policjantów zapobiegła tragedii.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Orzyszu. Przed południem do Komisariatu Policji wbiegł mężczyzna wołając o pomoc. Powiedział, że niedaleko jednostki, w pobliskiej rzece Orzysza topi się człowiek. Na miejsce natychmiast pobiegło dwóch policjantów. W rzece stał mężczyzna, który próbował wyciągnąć z wody topiącego się człowieka. Nie dawał jednak rady, bo był pod znacznym działaniem alkoholu i trudno było mu utrzymać równowagę.

Policjanci weszli do rzeki i wyciągnęli topiącego się, który leżał na brzuchu twarzą w wodzie. Był to znany im służbowo 42-letni mieszkaniec Orzysza. On również był pod znacznym działaniem alkoholu. Z relacji świadków wynikało, że mężczyzna ten idąc wzdłuż rzeki zachwiał się i wpadł do wody. Ostatecznie nic mu się nie stało.

Szybka i skuteczna reakcja policjantów z Komisariatu Policji w Orzyszu zapobiegła tragedii.