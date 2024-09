Policjantka na służbie nawet poza godzinami pracy – dzielnicowa z Niebuszewa zatrzymała pijanego kierowcę Data publikacji 12.09.2024 Powrót Drukuj St. post. Maja Szwajlik, dzielnicowa z Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo, udowodniła, że prawdziwa służba nie kończy się wraz z końcem zmiany. W dniu wolnym od służby, będąc na stacji benzynowej, jej czujność i profesjonalizm doprowadziły do zatrzymania pijanego kierowcy, który mógł stanowić zagrożenie dla siebie i innych użytkowników dróg.

Na jednej ze stacji benzynowych, policjantka zauważyła mężczyznę, który przyjechał samochodem marki Seat, by zatankować auto. Już w trakcie rozmowy z obsługą stacji jej uwagę przykuło zachowanie mężczyzny – miał bełkotliwą mowę, co wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Niezwłocznie podeszła do niego i zapytała, czy prowadził pojazd, będąc nietrzeźwym. Na to pytanie mężczyzna zareagował nerwowo, próbując odjechać ze stacji.



Nie tracąc zimnej krwi, st. post . Maja Szwajlik przedstawiła się jako policjantka i poinformowała, że wezwała na miejsce patrol ruchu drogowego. 41-letni kierowca stał się agresywny, próbował uciekać i wszczął szarpaninę. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji przechodniów, którzy ruszyli policjantce z pomocą, udało się obezwładnić mężczyznę do przyjazdu patrolu.



Funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy przybyli na miejsce, przebadali mężczyznę na obecność alkoholu. Okazało się, że w wydychanym powietrzu miał ponad 2 promile. Kierowcy natychmiast zatrzymano prawo jazdy, a noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.



St. post. Maja Szwajlik pokazała, że policjantem jest się przez całą dobę, niezależnie od tego, czy jest się na służbie, czy w czasie wolnym. Jej błyskawiczna reakcja i odwaga zapobiegły potencjalnemu zagrożeniu na drodze, a także podkreśliły, jak ważna jest rola policjantów w codziennym życiu społeczeństwa.



Dzięki jej profesjonalnemu podejściu i determinacji pijany kierowca został szybko zatrzymany, zanim mógł wyrządzić krzywdę sobie lub innym. To wydarzenie przypomina nam, że bezpieczeństwo na drogach zależy nie tylko od służb mundurowych, ale także od postawy każdego z nas.