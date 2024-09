Bo każde dziecko zasługuje na bezpieczną drogę do szkoły! Data publikacji 12.09.2024 Powrót Drukuj Miniaturowe miasteczko Kolejkowa, słynące z makiet odwzorowujących realne życie w miniaturze, po raz kolejny staje się centrum działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wraz z Kolejkowem właśnie, Dolnośląska Policja rozpoczyna akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, której celem jest przypomnienie dzieciom i rodzicom, jak ważne jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego w drodze do szkoły.

Kolejkowo to miasto, które tętni życiem i w którym toczy się codzienna walka o bezpieczeństwo jego mieszkańców. Wśród maleńkich uliczek i znanych zakątków Dolnego Śląska, prawa i porządku strzegą miniaturowi funkcjonariusze. Patrolują ulice w swoich radiowozach pilnując, by Kolejkowiczanie, zarówno ci mali, jak i duzi, przestrzegali zasad ruchu drogowego.

Właśnie tutaj, wśród miniaturowych budynków i postaci, Dolnośląska Policja wraz z Kolejkowem rozpoczyna tegoroczną akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. To miejsce, gdzie dzieci mogą w praktyczny sposób zrozumieć, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Nie są to tylko puste słowa – na makiecie, z udziałem miniaturowych patroli policyjnych, mali mieszkańcy uczą się, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, rozpoznawać sygnalizację świetlną, czy poruszać się na hulajnogach i rowerach. Specjalne zajęcia edukacyjne skierowane są do grup zorganizowanych: szkół i przedszkoli.

Na kanałach społecznościowych Dolnośląskiej Policji i Kolejkowa pojawi się cykl krótkich filmów edukacyjnych, w których zminiaturyzowani policjanci w prosty i zabawny sposób będą zachęcać do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Dzisiaj odbyła się premiera pierwszego odcinka krótkiego filmu z cyklu „Odjazdowe przepisy” – 1. „Z głową w chmurach?”. Zależy nam, aby każde dziecko miało świadomość zagrożeń, jakie może napotkać w drodze do szkoły i wiedziało, jak ich unikać Edukacja dzieci od najmłodszych lat ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu wypadkom drogowym.

Współpraca Dolnośląskiej Policji i Kolejkowa trwa już od kilku lat, ale wrzesień to szczególny moment, by o niej przypomnieć. Dzięki interaktywnym zajęciom z przewodnikiem, dzieci w Kolejkowie mogą w pełni zanurzyć się w edukacyjnej przygodzie, która nie tylko bawi, ale i uczy. W poprzednich latach działania takie jak dodatkowe patrole, kontrole oznakowania drogowego i edukacja najmłodszych przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa w rejonach szkół i przedszkoli. Każda nowa formuła jak ta na przykład, która pozwoli jeszcze skuteczniej trafiać do świadomości najmłodszych użytkowników ruchu drogowego, ma dla nas ogromną wartość.

W ramach akcji zapraszamy również do udziału w konkursie plastycznym, w którym najmłodsi będą mogli pokazać swoją wizję bezpiecznej drogi do szkoły. Pieczę nad konkursem objął Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z Kolejkowem. Regulamin poniżej.

( KWP we Wrocławiu / kp)

