Policjanci wydostali 2-letnią dziewczynkę zatrzaśniętą w nagrzanym samochodzie Data publikacji 13.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci ogniwa patrolowego sieradzkiej komendy pomogli mężczyźnie, którego 2-letnia córeczka zatrzasnęła się w nagrzanym od upału samochodzie. By wydostać dziewczynkę, mundurowi wybili boczną szybę i uwolnili dziecko. Dzięki policjantom dziewczynce nic się nie stało i bezpiecznie mogła wrócić w objęcia taty.

W sobotnie popołudnie, 7 września 2024 roku dyżurny policji został powiadomiony przez zaniepokojoną kobietę o zatrzaśniętej w aucie małej dziewczynce. Zgłaszająca poinformowała, że kiedy była na myjni samochodowej, usłyszała płacz dziecka. Mala dziewczynka zatrzasnęła się w pojeździe, a jej ojciec nie może wydostać jej na zewnątrz. Ze względu na to, że sytuacja trwała od kilkunastu minut, a na zewnątrz panowała wysoka temperatura przekraczająca 30 stopni celsjusza, kobieta zaalarmowała służby.

Na miejscu szybko pojawili się policjanci ogniwa patrolowego. Jak ustalli, mężczyzna zamierzając umyć samochód, pozostawił pojazd,w którym siedziała jego dwuletnia córeczka. Po kilku minutach dziecko zaczęło płakać. Kiedy próbował otworzyć drzwi okazało się, że są one zatrzaśnięte i nie może dostać się do środka. Z uwagi na panujący upał i szybko nagrzewające się auto, zarówno właściciel auta jak i policjanci nie mieli wątpliwości, że trzeba szybko wydostać dziecko. Mundurowi polecili mężczyźnie, aby podszedł do tylnej szyby i uspokajał płaczącą dziewczynkę. W tym czasie policjanci wybili przednia szybę i wydostali dziecko z samochodu. Dziewczynka od razu trafiła w objęcia taty. Na miejsce dyżurny zadysponował również zespól ratownictwa medycznego, aby sprawdził stan zdrowia dziewczynki. Na szczęście dziecku nic się nie stało.

Policjanci apelują, aby zachować rozwagę i rozsądek opiekując się swoimi dziećmi. Kiedy na dworze panują wysokie temperatury, nawet na moment nie zostawiajmy dzieci w samochodzie. Wnętrze pojazdu nagrzewa się bardzo szybko i panuje w nim temperatura znacznie wyższa niż ta na zewnątrz. Wyjście nawet na chwilę, może narazić pozostawionego w aucie pasażera na utratę zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia.

( KWP w Łodzi / sc)

Film Policjanci wydostali 2-letnią dziewczynkę zatrzaśniętą w nagrzanym samochodzie Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.