Kryminalni zatrzymali 62-latka podejrzanego o kradzież samochodu

Data publikacji 13.09.2024 Powrót Drukuj

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, we współpracy z policjantami z Pruszcza Gdańskiego, odzyskali Jeepa Wranglera o wartości 250 tys. zł. Funkcjonariusze na podstawie zdobytych informacji, zabezpieczonych śladów i dobremu rozpoznaniu ustalili i zatrzymali 62-letniego mieszkańca Łodzi. Mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości trzema nakazami doprowadzenia do aresztu śledczego. Zatrzymany usłyszał zarzut paserstwa, a prokurator zdecydował o objęciu go dozorem Policji. Funkcjonariusze sprawdzają, czy mężczyzna ma związek z innymi przestępstwami. Sprawa jest rozwojowa. Odzyskane auto wkrótce zostanie zwrócone właścicielowi.