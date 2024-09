ROADPOL Safety Days 2024: Wspólne dążenie do Wizji Zero na drogach Europy Powrót Drukuj W dniach 16-22 września 2024 r. – podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności, na drogach całej Europy odbędą się działania w ramach kampanii ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Organizowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego (ROADPOL) i wspierana przez Komisję Europejską oraz Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC), akcja ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz redukcję liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera.

Główne cele kampanii

ROADPOL Safety Days wspierają realizację założeń tzw. Wizji Zero, która zakłada redukcję liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do zera. Organizatorzy podkreślają, że każdego dnia na drogach Europy ginie średnio 70 osób. Dążymy do tego, aby choć w jeden dzień w roku nie odnotować ani jednej osoby zabitej w wyniku wypadku drogowego.

Walka z agresją i nieodpowiedzialnymi zachowaniami

Tematem przewodnim tegorocznych działań jest walka z agresywnym i ryzykownym zachowaniem na drogach, w szczególności wśród młodych kierowców.

Bezpieczeństwo na drodze to My!

Kampania wzywa wszystkich uczestników ruchu drogowego – zarówno kierowców, rowerzystów, motocyklistów, użytkowników hulajnóg elektrycznych, jak i pieszych – do ponownego przemyślenia swoich codziennych działań i zachowań na drodze. Bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych, dlatego kluczem do poprawy sytuacji na drogach jest odpowiedzialność każdego użytkownika drogi.

Wsparcie i promocja

Kampanię wspiera firma Screen Network S.A., która będzie promować działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego poprzez emisję spotów reklamowych na ekranach LED w całym kraju.

Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które rozpoczęły się w 2019 roku mają na celu zwiększenie świadomości społecznej i poprawę bezpieczeństwa na drogach. Organizatorzy zachęcają do aktywnego udziału w kampanii oraz propagowania odpowiedzialnych zachowań, aby wspólnie dążyć do celu, jakim jest zero ofiar na drogach.

#Zeromeanslife #BezpieczeństwoNaDrodze

Tekst: BRD KGP

Foto: ROADPOL