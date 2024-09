POLICYJNE ŚMIGŁOWCE NA RATUNEK POWODZIANOM Data publikacji 15.09.2024 Powrót Drukuj Zalania, podtopienia, wezbrane rzeki i ewakuacje mieszkańców - z takimi dramatycznymi sytuacjami mierzą się od wielu godzin mieszkańcy i służby południa kraju. Tysiące funkcjonariuszy Policji, w tym policyjni lotnicy, strażacy, żołnierze i ratownicy nieprzerwanie spieszą z pomocą wszystkim tym, którzy na skutek niszczycielskiej wody musieli opuścić swoje miejsca zamieszkania. Podczas dzisiejszych działań policyjni lotnicy na pokładzie dwóch Black Hawków uratowali łącznie 63 osoby, które żywioł zmusił do ewakuacji.

Pięć policyjnych śmigłowców: dwa Black Hawki z Warszawy i trzy Belle z Krakowa, Szczecina i Łodzi zostały przekierowane na południe, by włączyć się w akcje ratownicze. Już w pierwszych godzinach policyjni lotnicy wspólnie ze strażakami podejmowali na poklad Black Hawka ludzi z dachów zalanych domostw w miejscowości Bodzanów Rudawa w województwie opolskim.

Następnie do akcji włączono drugi policyjny Black Hawk z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. Ta maszyna również działała tam, gdzie sytuacja w danej chwili była najtrudniejsza. Dotychczas policyjni lotnicy uratowali w ten sposób 63 mieszkańców, których na pokładzie policyjnych Black Hawków przetransportowali w bezpieczne miejsce.

Dzięki policyjnym Bellom z kolei policyjni lotnicy mogli obserwować z góry tereny zalane i te zagrożone podtopieniami i powodzią, a zdobyte w ten sposób informacje przekazywać natychmiast do centrum operacyjnego, by umożliwić dowodzacym akcją jak najszybsze podjęcie decyzji o skierowaniu odpowiednich służb do osób potrzebujących pomocy.

Policjanci wciąż apelują do mieszkańców terenów zagrożonych powodzią o zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń służb i współdziałanie w przypadku konieczności ewakuacji. Służby robią wszystko, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i dopilnować ich mienia do chwili, gdy bezpiecznie powrócą do swoich domów.





Tekst: mł. insp. Anna Kędzierzawska, BKS KGP

Film/Foto: materiały ZLP GSP KGP, KWP we Wrocławiu

Montaż: mł. asp. Tomasz Lis, BKS KGP