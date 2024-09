Kolejną dobę walczymy z żywiołem Data publikacji 16.09.2024 Powrót Drukuj Opolscy policjanci wspólnie ze strażakami, ratownikami, wojskiem oraz funkcjonariuszami innych służb od kilku dni niosą pomoc osobom dotkniętym żywiołem. Wspomagani policyjnymi łodziami i śmigłowcami docierają do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Od piątku, do zadań związanych z zagrożeniem powodziowym, skierowanych zostało łącznie blisko 1 600 funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, ruchu drogowego, prewencji i pionu kryminalnego. Do działań pomocowych zaangażowaliśmy ponad 700 pojazdów służbowych.

Podtopienia, wezbrane rzeki i ewakuacja mieszkańców, temu stawiają czoła w ostatnich dniach opolscy policjanci. W tym przypadku wsparcie od kolegów z innych garnizonów jest niezmiernie cenne. W niedzielę do działań ratowniczych na terenie garnizonu opolskiego dołączyli funkcjonariusze z Radomia, Poznania, Oddziałów Prewencji Policji w Warszawie i Łodzi oraz stermotorzyści wraz z łodziami z województwa świętokrzyskiego.

Z mieszkańcami terenów objętych zagrożeniem powodziowym jesteśmy w pełnej gotowości. Nadal jednak apelujemy by zachowali spokój, stosowali się do poleceń i współdziałali w przypadku konieczności ewakuacji. Obecne na miejscu służby robią wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo i dopilnować mienia do momentu powrotu do domów.