Napadł na starszego mężczyznę. 27-latek aresztowany Data publikacji 16.09.2024 Powrót Drukuj Nawet 15 lat pozbawienia wolności grozi 27-latkowi, zatrzymanemu w piątek (13 września) przez dzielnicowych. Jest on podejrzany o dokonanie rozboju na targowisku miejskim w Krośnie Odrzańskim. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, za co grozi mu wyższy wymiar kary. Sąd na wniosek Policji i Prokuratury zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.

W czwartek (12 września) około godziny 19.00 dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o poważnym zdarzeniu, do którego miało dojść na targowisku miejskim w Krośnie Odrzańskim. O tej porze jeden z właścicieli stoiska, wykonywał tam prace porządkowe. W pewnym momencie na stoisko wszedł z zasłoniętą twarzą mężczyzna, który po tym, jak nakazał pokrzywdzonemu wydanie pieniędzy, uderzył go przedmiotem w przedramię, a następnie zabrał saszetkę z dokumentami, pieniędzmi i kluczykami od pojazdu. Na szczęście obrażenia, jakich doznał pokrzywdzony nie zagrażały jego zdrowiu, ani życiu.

Informacja o zdarzeniu niezwłocznie dotarła do będących w służbie policjantów, którzy w wyniku podjętych czynności ustalili osoby mogące mieć związek ze zdarzeniem. W piątek (13 września) dzielnicowi zatrzymali do sprawy 27-latka. Zgromadzony przez kryminalnych materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu rozboju, kradzieży dokumentów oraz ich ukrywanie. Zgodnie z kodeksem karnym czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 2 do 15 lat.

W związku z tym, że podejrzany działał w ramach recydywy grozi mu wyższy wymiar kary. Krośnieńska Policja i prokurator wystąpili z wnioskami do sądu o jego tymczasowe aresztowanie, co zostało zaakceptowane. Decyzją sądu mężczyzna najbliższe miesiące spędzi w areszcie.