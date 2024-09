Kryminalny w czasie wolnym zatrzymał poszukiwanego. 27-latek wracał akurat z „brudnej roboty”. Data publikacji 16.09.2024 Powrót Drukuj W piątek policjant pionu kryminalnego skarżyskiej jednostki w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego za rabunki 27-latka. Mężczyzna odpowiedzialny jest także za tegoroczne kradzieże w miejscowych marketach. Wartość utraconego mienia oszacowano na blisko 5000 złotych. Młody rabuś usłyszał zarzuty i teraz grozi mu nawet pięcioletni pobyt za kratkami. Zanim jednak usłyszy kolejny wyrok, spędzi osiem miesięcy w więzieniu za wcześniejsze występki.

Rzecz miała miejsce w piątkowy poranek. Na jednej ze skarżyskich ulic policjant niebędący w służbie zauważył młodego mężczyznę. Jego wygląd odpowiadał wizerunkowi poszukiwanego. Kryminalny zawrócił swoje auto i pojechał za figurantem. W pewnym momencie zatrzymał samochód przed przejściem dla pieszych, przez które miał zamiar przejść poszukiwany. Był to dobry moment do działania. Po chwili miejscowy 27-latek został zatrzymany. Miał przy sobie brzeszczot i miedziane elementy silników elektrycznych. Stróże prawa ustalili, że najpewniej pochodzą one z terenu kolejowego. Teraz śledczy wyjaśniać będą szczegółowo jego „działalność” na PKP.

Za wcześniejsze kradzieże 27-latek trafił już do więzienia na najbliższe osiem miesięcy. Zanim to jednak nastąpiło śledczy rozliczyli go z innych występków. Usłyszał zarzuty popełnienia dwóch przestępstw kradzieży, których w tym roku dopuścił się w miejscowych marketach. Jego łupem padł alkohol i artykuły spożywcze warte łącznie prawie 5000 złotych.

Podejrzany wkrótce odpowie przed sądem. Finalnie może pożegnać się z wolnością nawet na pięć lat.