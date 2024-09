Tymczasowy areszt dla 30-letniego stalkera Data publikacji 16.09.2024 Powrót Drukuj Nawet 8 lat więzienia grozi 30-latkowi zatrzymanemu przez garwolińskich policjantów. Mężczyzna od pół roku uporczywie nękał pokrzywdzoną, a także groził jej i próbował zmusić do wycofania wniosku o ściganie. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

30-letni mieszkaniec Warszawy od pół roku uporczywie nękał mieszkankę powiatu garwolińskiego. Dzwonił do niej i wysyłał wiadomości niejednokrotnie ją obrażając. Zamawiał też różne towary na jej adres z płatnością przy odbiorze. Za pośrednictwem komunikatorów pisał do kobiety i groził jej pozbawienia życia i zniszczeniem mienia.

Mężczyzna usłyszał zarzuty i początkowo decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Otrzymał także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną. 30-latek zlekceważył wydane postanowienie. W dalszym ciągu wysyłał do kobiety wiadomości, w których ubliżał jej i groził dokonaniem przestępstwa na jej szkodę. Oprócz tego groźbami pobicia i pozbawienia życia usiłował zmusić ją do cofnięcia wniosku o ściganie.

Policjanci zatrzymali stalkera i postawili przed oblicze sądu, który na wniosek śledczych i prokuratury, tymczasowo go aresztował. Najbliższe trzy miesiące spędzi w zakładzie karnym. Zgodnie z kodeksem za stalking grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy!

Znamionami stalkingu mogą być różnego rodzaju powtarzalne zachowania godzące w poczucie bezpieczeństwa i prywatność nękanej osoby, takie jak: uporczywe śledzenie, obserwowanie pokrzywdzonego, nieustanne przesyłanie krótkich wiadomości, SMS-ów, wysyłanie e-maili na pocztę elektroniczną, próby poniżenia danej osoby w środowisku jej pracy, nachodzenie w miejscu pracy, a także w miejscu jej zamieszkania oraz innego.

Wszystkie wyżej wymienione oznaki aktywności sprawcy muszą wzbudzać w ofierze uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać jej prywatność i odbywać się wbrew woli, a często też kontynuowane są pomimo zdecydowanego sprzeciwu adresata. Jeśli podejrzewamy, że mogliśmy stać się ofiarą stalkingu, zgłośmy to organom ścigania. Ignorowanie sprawcy może prowadzić do eskalacji niebezpiecznych zachowań i stwarzać poważne zagrożenia dla życia i zdrowia jego ofiar.

Stalking to przestępstwo wnioskowe, co oznacza, że do pociągnięcia stalkera do odpowiedzialności karnej konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez pokrzywdzonego do organów ścigania.