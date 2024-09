37-latek z Gruzji odpowie za pobicie Data publikacji 16.09.2024 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 37-letniego obywatela Gruzji, który odpowiada za uszkodzenie ciała oraz za naruszenie nietykalności cielesnej dwóch obywateli Ukrainy w wieku 29 i 27 lat. U starszego z pokrzywdzonych wymagana była interwencja chirurgiczna. Sprawca usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policji, nie wolno mu tez opuścić kraju oraz zbliżać się do pokrzywdzonych. Za tego typu przestępstwo grozi kara 5 lat więzienia.

W poniedziałek, 9 września, policjanci z komisariatu w Śródmieściu przyjęli zawiadomienie o pobiciu, do którego doszło kilka dni wcześniej. Przy jednym z hosteli w centrum zostali pobici dwaj obywatele Ukrainy. Gdy jeden z pokrzywdzonych wyszedł przed budynek, zauważył, że jego znajomy leży zakrwawiony na ziemi. 27-latek podbiegł, aby udzielić koledze pomocy i wtedy został zaatakowany przez rosłego mężczyznę. Pokrzywdzony został dotkliwie pobity, był kopany i uderzany w okolice głowy. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna odniósł obrażenia twarzoczaszki i konieczna była interwencja chirurga.

Sprawą od razu zajęli się kryminalni z komisariatu w Śródmieściu, którzy szczegółowo sprawdzili wszystkie zdobyte informacje. Policjanci szybko ustalili, że sprawca mieszkał w tym samych hostelu co pokrzywdzeni, jednak po zdarzeniu już tam nie wrócił. Choć mężczyźni nie znali go, to ustalenie jego danych nie było dla policjantów problemem. Kryminalni szybko ustalili, że 37-letni obywatel Gruzji porusza się srebrnym nissanem na gdańskich tablicach rejestracyjnych, znali też adres jego partnerki.

W środę, 11 września, zauważyli spawce, gdy wchodził do budynku, w którym mieszka jego partnerka. Podczas zatrzymania sprawca był agresywny, stawiał opór i kryminalni zastosowali wobec niego chwyty obezwładniające i kajdanki. Mężczyzna został doprowadzony do komisariatu i usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonych. Wobec sprawcy został zastosowany dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz zakaz opuszczania kraju.

Za uszkodzenie ciała grozi kara 5 lat więzienia. Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara roku więzienia.