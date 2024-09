Poważny wypadek z udziałem pieszej w Wałbrzychu. Policjanci apelują kolejny raz o zachowanie zasad bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg Data publikacji 16.09.2024 Powrót Drukuj Pomimo cyklicznie prowadzonych działań i ciągłych apeli policjantów, w piątek po południu na ul. Broniewskiego w Wałbrzychu doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem niechronionego uczestnika ruchu drogowego. Po godzinie 14:00 82-letni wałbrzyszanin, w wyniku nieudzielenia pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, potrącił prowadzonym przez siebie samochodem 71-latkę, która z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy. Ustalili, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Teraz prowadzić będą dalsze postępowanie w sprawie wypadku.

W związku z tym zdarzeniem przypominamy, że kierujący mają swoje obowiązki, o których często zapominają. O wypadek z udziałem pieszych wtedy nietrudno. Przypominamy, że zakazuje się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym oraz wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Dopuszczalne jest wyprzedzanie innych pojazdów jedynie na przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym.

Pamiętajmy również, że w każdym przypadku dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych czy też do skrzyżowania powinniśmy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na to, co dzieje się poza jezdną, a widząc pieszego przygotować się do jego wejścia na jezdnię. Tylko w ten sposób unikniemy zdarzeń drogowych. Jako kierujący mamy także obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu podczas cofania, a także udzielić pierwszeństwa pieszemu przy wjeżdżaniu w drogę poprzeczną, jeżeli przechodzi on przez tę drogę.

Pieszy na podstawie Kodeksu drogowego ma natomiast obowiązek korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Oczywiście w przypadku braku pobocza, możliwe jest korzystanie z jezdni. Należy jednak pamiętać, że poruszanie się w takim przypadku jest dozwolone przy jej krawędzi oraz pod warunkiem ustąpienia miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Pamiętajmy także, aby poruszać się lewą stroną jezdni oraz pobocza. Jesteśmy wtedy w stanie zareagować dużo szybciej na ewentualne zagrożenie na drodze. Pieszy poruszający się jezdnią ma obowiązek iść jeden za drugim. Dozwolone jest poruszanie się dwóch pieszych obok siebie w przypadku małego natężenia ruchu pojazdów.

Ważną kwestią jest poruszanie się pieszych po drogach dla rowerów. Przepisy dopuszczają taką sytuację tylko wtedy, gdy na drodze brakuje chodnika lub pobocza. Należy jednak pamiętać, że idąc drogą dla rowerów mamy obowiązek ustąpić miejsca jadącemu rowerzyście.

W okresie jesienno-zimowym, który przed nami, rodzice powinni wyposażyć siebie oraz swoje pociechy w elementy odblaskowe. Są one obowiązkowe poza obszarem zabudowanym w porze od zmierzchu do świtu, chyba że pieszy porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Dla własnego bezpieczeństwa "odblaski" należy jednak nosić w każdym przypadku. Oczywiście wszystkich tych przepisów nie stosuje się w strefie zamieszkania, w której to pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.

Pieszy przechodząc przez jezdnię ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejść dla pieszych oraz stosować się do sygnalizatora. Dopuszcza się przechodzenie przez jezdnię w innym miejscu niż wyznaczone, jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów lub też w sytuacji, gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia. Wtedy przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Pamiętajmy, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściami dla pieszych nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i na drugą stronę przechodzić jak najkrótszą drogą. Uwaga!

Na drodze dwujezdniowej pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed jadącym pojazdem. Należy jednak pamiętać, iż wtargnięcie na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd - nawet na przejściu dla pieszych - jest niedopuszczalne.

Poza przepisami ważny jest także zdrowy rozsądek i wzajemny szacunek kierujących do pieszych i pieszych do kierujących. Te wszystkie zasady powinny pozwolić nam unikać wypadków drogowych.