Lubuscy policjanci skutecznie zakończyli poszukiwania 47-latka – następne sześć lat spędzi w więzieniu Data publikacji 17.09.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali 47-latka poszukiwanego na podstawie listu gończego za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Mężczyzna ukrywał się od lipca 2023 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zatrzymany wielokrotnie odbywał karę pozbawienia wolności za poważne przestępstwa w tym za zabójstwo. Teraz czeka go kolejna kara 6 lat, co łącznie z poprzednimi wyrokami, które już odbył da ponad 22 lata za kratami. Policjanci z Gorzowa ustalili miejsce pobytu mężczyzny i przeprowadzili skuteczną akcję, która pozwoliła zatrzymać poszukiwanego w jego miejscu zamieszkania.

Wnikliwe działanie i pełne zaangażowanie funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim po raz kolejny przyniosło oczekiwane rezultaty. Tym razem owocem intensywnych działań operacyjnych było zatrzymanie 47-letniego mężczyzny, który od miesięcy skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego. Teraz czeka go kara 6 lat pozbawienia wolności za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Co istotne, to nie pierwszy raz, kiedy trafił za kratki – mężczyzna spędził już wcześniej ponad 16 lat w więzieniu, gdzie odbywał karę za zabójstwo oraz inne poważne przestępstwa. Obecny wyrok sprawi, że łącznie przebywać będzie za murami przez ponad 22 lata swojego życia.

Do zatrzymania doszło w piątek (13 września), w Stargardzie. Funkcjonariusze wydziału, który specjalizuje się w poszukiwaniach osób, nieustannie pracowali nad namierzeniem miejsca pobytu poszukiwanego. Dzięki zdobytym informacjom i doświadczeniu policjanci byli w stanie dokładnie ustalić, gdzie ukrywa się mężczyzna, a także odpowiednio zaplanować jego zatrzymanie. Mężczyzna, zaskoczony całą sytuacją, nie spodziewał się wizyty funkcjonariuszy w swoim miejscu zamieszkania.

Od lipca 2023 roku skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości, ukrywając się na terenie województwa zachodniopomorskiego. W tym czasie zdecydowanie ograniczył swoje kontakty ze światem zewnętrznym, porzucił wszelkie aktywności społeczne i skupił się wyłącznie na tym, by pozostać niezauważonym przez organy ścigania. Jak sam przyznał po zatrzymaniu, celowo zrezygnował z życia publicznego i ograniczył swoje znajomości, aby wydłużyć czas pozostawania w ukryciu.

Jednak jego wysiłki na nic się zdały. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, którzy początkowo zajmowali się sprawą, wkrótce zrozumieli, że mają do czynienia z bardziej złożonym przypadkiem. Z tego względu do działań włączyli się doświadczeni funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu i pracy operacyjnej udało się ustalić dokładne miejsce pobytu 47-latka. Przeprowadzona akcja była na tyle skuteczna, że mężczyzna nie miał szans na ucieczkę.

Sprawa ta stanowi kolejny dowód na skuteczność działań policjantów zajmujących się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Ich wieloletnie doświadczenie, doskonałe rozpoznanie operacyjne i wnikliwość w analizowaniu zebranych informacji sprawiają, że nawet najbardziej zdeterminowani przestępcy nie mogą czuć się bezpiecznie. Mężczyzna, który starał się pozostawać poza zasięgiem prawa, teraz nie uniknie odpowiedzialności za swoje czyny.